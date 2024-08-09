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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Бастрыкин требует расследовать избиение 11-летнего мальчика в Первоуральске

Глава СК потребовал завести дело после избиения 11-летнего ребенка в Первоуральске

9 августа 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney

Бастрыкин требует расследовать избиение 11-летнего мальчика в Первоуральске

Нападение взрослого мужчины на маленького самокатчика в Первоуральске взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Контролировать расследование поручено свердловским следователям, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что молодой мужчина неожиданно набросился на мальчика, который катался на самокате на площади Победы в Первоуральске. Причина нападения не установлена: ребенок находился на большом расстоянии от нападавшего и никого не задевал.

Мужчина повалил мальчика на асфальт несколько раз ударил его по голове.

Полицейские объявили хулигана в розыск. Его личность пытаются установить по записям камер видеонаблюдения.

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