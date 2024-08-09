Глава СК потребовал завести дело после избиения 11-летнего ребенка в Первоуральске

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Контролировать расследование поручено свердловским следователям, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что молодой мужчина неожиданно набросился на мальчика, который катался на самокате на площади Победы в Первоуральске. Причина нападения не установлена: ребенок находился на большом расстоянии от нападавшего и никого не задевал.
Мужчина повалил мальчика на асфальт несколько раз ударил его по голове.
Полицейские объявили хулигана в розыск. Его личность пытаются установить по записям камер видеонаблюдения.