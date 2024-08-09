Ислаев заявил, что стратегические задачи стройкомплекса Югры направлены на благо жите

Врио губернатора Югры Кухарук в ходе совещания отметил, что в поездках по муниципалитетам особое внимание уделяет общению со строителями. Ислаев же сообщил, что на сегодняшний день в строительстве задействовано более 90 тысяч человек. Он также обратил внимание на задачи, которые отрасли предстоит решить. По его словам, стратегическая задача стройкомплекса Югры заключается в строительстве современной инфраструктуры для улучшения качества жизни югорчан.