Ислаев заявил, что стратегические задачи стройкомплекса Югры направлены на благо жите

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Представители отрасли обсудили аварийное жилье, комплексное развитие территорий и модернизацию коммунальной инфраструктуры. По итогам дискуссии прошло расширенное совещание «Стройкомплекс Югры — стратегический вектор развития», пишет muksun.fm.
Кухарук заявил, что приоритетным среди проектов развития территорий станет переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Также среди важных направлений — возможность вдохнуть новую жизнь в старые территории и экономическая выгода для строительных компаний. Представители отрасли же указали на необходимость решения технических вопросов с повторным прохождением госэкспертизы.
Вице-губернатор подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры. Благодаря этому Югра является одним из лучших регионов России по качеству дорог. На дорожные работы в округе планируется потратить более 33 миллиардов рублей.
Врио губернатора Югры Кухарук в ходе совещания отметил, что в поездках по муниципалитетам особое внимание уделяет общению со строителями. Ислаев же сообщил, что на сегодняшний день в строительстве задействовано более 90 тысяч человек. Он также обратил внимание на задачи, которые отрасли предстоит решить. По его словам, стратегическая задача стройкомплекса Югры заключается в строительстве современной инфраструктуры для улучшения качества жизни югорчан.
Борис Хохряков, спикер думы Югры, рассказал, что почти сорок процентов проектов, включенных в «Карту развития Югры», связаны со строительством. Среди наиболее значимых он выделил строительство научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета. Рассказал Хохряков и про наказы граждан, в том числе и про строительство стационара в Урае и газораспределительной станции на территории поселка Зеленоборск Советского района.