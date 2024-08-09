Из Екатеринбурга начнутся прямые перелеты в Таиланд

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Самолеты будут отправляться по данным маршрутам два раза в неделю. На Пхукет туристы из Екатеринбурга смогут улететь в пятницу и понедельник, а в Бангкок — в воскресенье и в среду, рассказали в пресс-службе областного МиВЭС.
Время во время перелета — 8 часов 40 минут.
Напомним, в конце осени 2024 года из Екатеринбурга начнут летать авиарейсы в Камбоджу. Программу по перелетам запустит компания One Click Travel. Самолеты будут отправляться в рейсы раз в 10 дней.