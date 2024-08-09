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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Из Екатеринбурга начнутся прямые перелеты в Таиланд

Из Екатеринбурга начнутся прямые перелеты в Таиланд

9 августа 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney
Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге можно будет улететь в Бангкок и на Пхукет. Перелеты начнутся с 13 сентября 2024 года.

Самолеты будут отправляться по данным маршрутам два раза в неделю. На Пхукет туристы из Екатеринбурга смогут улететь в пятницу и понедельник, а в Бангкок — в воскресенье и в среду, рассказали в пресс-службе областного МиВЭС.

Время во время перелета — 8 часов 40 минут.

Напомним, в конце осени 2024 года из Екатеринбурга начнут летать авиарейсы в Камбоджу. Программу по перелетам запустит компания One Click Travel. Самолеты будут отправляться в рейсы раз в 10 дней.

Самолеты вновь полетят из Екатеринбурга в Пекин
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Пассажиры#Самолет#Аэропорт#Таиланд#Рейсы#Екатеринбург#Авиасообщение#Перелет#Воздушное судно
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