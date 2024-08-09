Из Екатеринбурга начнутся прямые перелеты в Таиланд

Самолеты будут отправляться по данным маршрутам два раза в неделю. На Пхукет туристы из Екатеринбурга смогут улететь в пятницу и понедельник, а в Бангкок — в воскресенье и в среду, рассказали в пресс-службе областного МиВЭС.