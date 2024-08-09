Как подготовить погреб для урожая: создаем идеальный микроклимат для хранения овощей

После проведенной уборки мыши и крысы, конечно же, разбегутся, и вы их не увидите. Однако они обязательно вернутся, как только вы опустите в погреб вкусную морковку и сладкую капусту. Поэтому осмотрите помещение на наличие трещин, отверстий и щелей, через которые грызуны могут попасть внутрь, а потом заделайте их.