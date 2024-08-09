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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Эксперты дали советы, как правильно подготовить погреб к хранению урожая

Как подготовить погреб для урожая: создаем идеальный микроклимат для хранения овощей

9 августа 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты дали советы, как правильно подготовить погреб к хранению урожая

Вы все лето трудились на даче и собрали богатый урожай. Расскажем, как сохранить овощи, чтобы они оставались вкусными, не прорастали и не портились. Вот полезные советы по созданию в погребе идеального микроклимата.

Готовить погреб к закладке урожая нужно заранее. Ведь чем лучше будут условия хранения, тем дольше овощи сохранят максимум полезных свойств. Поэтому не откладывайте это важное дело в долгий ящик и приступайте к работе прямо сейчас. Советы дают эксперты портала Pravda.ru.

Совет 1: уборка

Необходимо полностью очистить пространство от остатков прошлого урожая, вынуть из погреба все ненужное и приступить к уборке. Тщательно вымойте пол, стены и потолок. Наведите идеальную чистоту, чтобы создать максимально безопасные условия для хранения урожая.

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Совет 2: проверьте погреб на наличие грызунов

После проведенной уборки мыши и крысы, конечно же, разбегутся, и вы их не увидите. Однако они обязательно вернутся, как только вы опустите в погреб вкусную морковку и сладкую капусту. Поэтому осмотрите помещение на наличие трещин, отверстий и щелей, через которые грызуны могут попасть внутрь, а потом заделайте их.

Фото: 1MI

Совет 3: проверьте вентиляцию

Убедитесь, что воздухообмен внутри погреба хороший. Это очень важно для поддержания идеального микроклимата. Если обнаружили какие-то проблемы, проведите ремонт вентиляционной шахты.

Совет 4: обработайте погреб специальными препаратами

Это один из важнейших этапов подготовки погреба к сезону хранения. Обработайте все поверхности в помещении инсектицидами, родентицидами и фунгицидами.

Особое внимание уделите обработке щелей, трещин, вентиляционных отверстий и других мест, где могут обитать вредители. Не забудьте также обработать стеллажи, полки и другие конструкции, на которых будет размещаться урожай, — советуют эксперты.

Совет 5: проверяйте микроклимат с помощью приборов

Идеальная температура для хранения урожая в погребе — от 0 до +5 градусов. Установите в погребе термометр, чтобы контролировать этот показатель. Кроме того, можно обзавестись гигрометром для измерения влажности воздуха.

Если подготовка погреба проведена правильно, то вы до следующего лета будете есть собственную картошку, морковь и свеклу.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Овощи#Окружающая среда#Хранение#Дача#Погреб#Дом и сад#КЦ
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