Как подготовить погреб для урожая: создаем идеальный микроклимат для хранения овощей

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Готовить погреб к закладке урожая нужно заранее. Ведь чем лучше будут условия хранения, тем дольше овощи сохранят максимум полезных свойств. Поэтому не откладывайте это важное дело в долгий ящик и приступайте к работе прямо сейчас. Советы дают эксперты портала Pravda.ru.
Необходимо полностью очистить пространство от остатков прошлого урожая, вынуть из погреба все ненужное и приступить к уборке. Тщательно вымойте пол, стены и потолок. Наведите идеальную чистоту, чтобы создать максимально безопасные условия для хранения урожая.
После проведенной уборки мыши и крысы, конечно же, разбегутся, и вы их не увидите. Однако они обязательно вернутся, как только вы опустите в погреб вкусную морковку и сладкую капусту. Поэтому осмотрите помещение на наличие трещин, отверстий и щелей, через которые грызуны могут попасть внутрь, а потом заделайте их.
Убедитесь, что воздухообмен внутри погреба хороший. Это очень важно для поддержания идеального микроклимата. Если обнаружили какие-то проблемы, проведите ремонт вентиляционной шахты.
Это один из важнейших этапов подготовки погреба к сезону хранения. Обработайте все поверхности в помещении инсектицидами, родентицидами и фунгицидами.
Особое внимание уделите обработке щелей, трещин, вентиляционных отверстий и других мест, где могут обитать вредители. Не забудьте также обработать стеллажи, полки и другие конструкции, на которых будет размещаться урожай, — советуют эксперты.
Идеальная температура для хранения урожая в погребе — от 0 до +5 градусов. Установите в погребе термометр, чтобы контролировать этот показатель. Кроме того, можно обзавестись гигрометром для измерения влажности воздуха.
Если подготовка погреба проведена правильно, то вы до следующего лета будете есть собственную картошку, морковь и свеклу.
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