Концерт и награды: в честь Дня города в Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Кроме работников администрации, на праздник были приглашены почетные граждане Нижнего Тагила и ветераны.
В трудную минуту сплотилось огромное количество тагильчан. Я никогда еще не получал столько предложений помощи, как в связи с трагедией, которая произошла в городе 1 августа. Отдельную благодарность выражаю губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву. Он все самые тяжелые дни провел вместе с нами, организовывая работу на местах. Жизнь продолжается, и завтра мы отмечаем 302-ю годовщину нашего славного Нижнего Тагила. Мы ежегодно увеличиваем бюджет, строим, ремонтируем и будем делать это дальше. С праздником, друзья! — выступил с речью глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В ходе собрания было озвучено решение Нижнетагильской городской Думы о присвоении звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» президенту Союза торгово-промышленной палаты Борису Соколову:
«Для меня это самый волнительный момент в жизни. Возглавляя Торгово-промышленную палату, я старался сделать так, чтоб мне было не стыдно смотреть людям в глаза. Меня сегодня спросили, горжусь ли я званием, которое получил. Отвечаю — горжусь. Это город наших предков, город воинов, учителей. Я сам всю жизнь учусь. Я благодарен всем за то, что такое решение было принято. С праздником, Нижний Тагил».
Постановлением главы города знаками отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» наградили командира ОМОН «Рассвет», подполковника полиции Вадима Мирошниченко и командира войсковой части 6748, полковника Максима Фролова.
Мы все любим Нижний Тагил и, конечно, делаем все для того, чтобы он стал лучше, красивее, еще более любимым нашими семьями, нашими жителями. Мы понимаем, что фундамент этого всего — наша с вами история. Сегодня — наш день, наш час, идти вперед и решать все трудные задачи, которые перед нами встают, — подчеркнул председатель комитета областного ЗакСо по социальной политике Вячеслав Погудин.
Завершал торжественное мероприятие концерт российской музыкальной группы «Белый орел», основанной еще в 1996 году. Самые популярные хиты: «Как упоительны в России вечера», «С высоких гор», «Потому что нельзя» и другие были исполнены в этот день перед гостями.
Ранее TagilCity.ru сообщал о торжественном открытии флагштока на набережной Тагильского пруда, а также об измененной программе празднования Дня города-2024.