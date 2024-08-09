Концерт и награды: в честь Дня города в Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание

Завершал торжественное мероприятие концерт российской музыкальной группы «Белый орел», основанной еще в 1996 году. Самые популярные хиты: «Как упоительны в России вечера», «С высоких гор», «Потому что нельзя» и другие были исполнены в этот день перед гостями.