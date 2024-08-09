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Updated Сегодня, 06:18

Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле

Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле

9 августа 2024, 06:16
Фото: Изображение Midjourney
В период празднования Дня города в Нижнем Тагиле для тагильчан будет проходить лазерное шоу с применением шести специальных проекторов. Организация мероприятия обошлась мэрии в 1,3 миллиона рублей.

Договаривается с подрядчиком Нижнетагильская филармония в лице Сергея Цветкова. В договоре прописано, что лазерное шоу будет демонстрироваться с 9 по 11 августа включительно. Лучи от шести лазерных проекторов 30 Batt RGB будут фоном украшать небо в дни празднования.

Проекторы за 1,2 миллиона рублей — самая дорогостоящая часть. 60 тысяч рублей освоят на транспортные расходы. Еще 60 тысяч рублей рассчитаны на работу по монтажу и демонтажу.

30 тысяч выделено на написание контента шоу для Дня города. Оборудование, согласно документации, установят на крыше здания станции спасателей, крыше здания ГДДЮТ и Лисьей горе.

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