Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Договаривается с подрядчиком Нижнетагильская филармония в лице Сергея Цветкова. В договоре прописано, что лазерное шоу будет демонстрироваться с 9 по 11 августа включительно. Лучи от шести лазерных проекторов 30 Batt RGB будут фоном украшать небо в дни празднования.
Проекторы за 1,2 миллиона рублей — самая дорогостоящая часть. 60 тысяч рублей освоят на транспортные расходы. Еще 60 тысяч рублей рассчитаны на работу по монтажу и демонтажу.
30 тысяч выделено на написание контента шоу для Дня города. Оборудование, согласно документации, установят на крыше здания станции спасателей, крыше здания ГДДЮТ и Лисьей горе.