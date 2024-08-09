Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле

Договаривается с подрядчиком Нижнетагильская филармония в лице Сергея Цветкова. В договоре прописано, что лазерное шоу будет демонстрироваться с 9 по 11 августа включительно. Лучи от шести лазерных проекторов 30 Batt RGB будут фоном украшать небо в дни празднования.