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Published Сегодня, 12:51

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Магнитные бури накроют Нижний Тагил в День города

Магнитные бури накроют Нижний Тагил в День города

9 августа 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
10 и 11 августа 2024 года, в дни празднования Дня города Нижнего Тагила, метеорологи прогнозируют магнитные бури до шести баллов по девятибалльной шкале.

Так, в предстоящие выходные дни, согласно данным сайта Гисметео, геомагнитная активность достигнет шести баллов, это считается умеренной магнитной бурей.

Фото: Скриншот сайта Гисметео

В оба дня, 10 и 11 августа, вероятность сильного магнитного шторма составляет 45%, а магнитной бури — 15%.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Между тем, синоптики в дни празднования 302-летия Нижнего Тагила обещают облачную погоду без осадков. Днем воздух будет прогреваться до +18 градусов, а ночные показатели не превысят +9 градусов. Средняя скорость ветра составит два метра в секунду.

Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала прогноз магнитных бурь на август 2024 года.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Солнце#День города#Лето#Природа#Екатеринбург#Август#Магнитные бури
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