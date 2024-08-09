Магнитные бури накроют Нижний Тагил в День города

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Так, в предстоящие выходные дни, согласно данным сайта Гисметео, геомагнитная активность достигнет шести баллов, это считается умеренной магнитной бурей.
В оба дня, 10 и 11 августа, вероятность сильного магнитного шторма составляет 45%, а магнитной бури — 15%.
Между тем, синоптики в дни празднования 302-летия Нижнего Тагила обещают облачную погоду без осадков. Днем воздух будет прогреваться до +18 градусов, а ночные показатели не превысят +9 градусов. Средняя скорость ветра составит два метра в секунду.
Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала прогноз магнитных бурь на август 2024 года.