Магнитные бури накроют Нижний Тагил в День города

Между тем, синоптики в дни празднования 302-летия Нижнего Тагила обещают облачную погоду без осадков. Днем воздух будет прогреваться до +18 градусов, а ночные показатели не превысят +9 градусов. Средняя скорость ветра составит два метра в секунду.