Нижний Тагил собирает гуманитарную помощь для пострадавших из Курской области

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Свердловчане, как и жители других регионов России решили поддержать Курскую область.
Все необходимое для пострадавших собирают и отправляют волонтеры и добровольцы.
Местные администрации проводят сбор помощи совместно со штабом «Мы Вместе».
В Екатеринбурге пункт сбора помощи открыли по адресу: улица Малышева, дом №31, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Ранее гуманитарный штаб ЕР доставил десятки тысяч тонн помощи в новые регионы страны.