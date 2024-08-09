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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь для пострадавших из Курска

Нижний Тагил собирает гуманитарную помощь для пострадавших из Курской области

9 августа 2024, 09:57
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь для пострадавших из Курска

Нижний Тагил собирает помощь для пострадавших из Курской области.

Свердловчане, как и жители других регионов России решили поддержать Курскую область.

Все необходимое для пострадавших собирают и отправляют волонтеры и добровольцы.

Местные администрации проводят сбор помощи совместно со штабом «Мы Вместе».

В Екатеринбурге пункт сбора помощи открыли по адресу: улица Малышева, дом №31, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Ранее гуманитарный штаб ЕР доставил десятки тысяч тонн помощи в новые регионы страны.

В пригороде Нижнего Тагила организовали сбор гуманитарной помощи
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Помощь#Волонтеры#Гуманитарная помощь#Екатеринбург
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