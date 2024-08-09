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Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц

Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц

9 августа 2024, 06:40
Фото: tagilcity.ru
С 9 по 11 августа в Нижнем Тагиле состоятся мероприятия, посвященные Дню города-2024. Публикуем все, что известно о главных событиях этих дней.

Программа Дня города-2024 в Нижнем Тагиле

Часть развлекательных мероприятий была отменена после трагедии на Сибирской, 81. Акцент праздника в 2024 году делается на патриотизме, детском досуге и спорте. Ранее мэр города Владислав Пинаев заявил о том, что выступление певца Amirchikа, как и салют, намеченный на кульминацию празднования, не состоятся.

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Мэрия Нижнего Тагила накануне представила обновленную программу празднования Дня города, рассчитанную на три дни. 9 августа ярким событием стало открытие флагштока на набережной. 10 августа пройдут различные соревнования, фестиваль театров, «Тагильское подворье» и «Киндерград». 11 августа фестиваль духовых оркестров и соревнования по парусному спорту.

Фото: мэрия Нижнего Тагила

В День города над Тагилом будут светить лазерные лучи из 6 проекторов, размещенных на трех точках.

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Перекрытие транспорта в День города в Нижнем Тагиле

С 9 по 11 августа движение транспорта в городе будет ограничено. Так, часть центральных улиц перекроют уже с 21:00 часов 9 августа. Вместе с тем, будут действовать ограничения на парковку в определенных зонах.

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Бесплатные автобусы и трамваи в День города

В День города после окончания мероприятий горожан бесплатно развезут на автобусах и трамваях. После 00:00 проезд на трамваях сделают бесплатным, а время работы общественного транспорта продлят до 3-х часов ночи.

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