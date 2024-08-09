Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц

Часть развлекательных мероприятий была отменена после трагедии на Сибирской, 81. Акцент праздника в 2024 году делается на патриотизме, детском досуге и спорте. Ранее мэр города Владислав Пинаев заявил о том, что выступление певца Amirchikа, как и салют, намеченный на кульминацию празднования, не состоятся.