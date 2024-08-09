Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Часть развлекательных мероприятий была отменена после трагедии на Сибирской, 81. Акцент праздника в 2024 году делается на патриотизме, детском досуге и спорте. Ранее мэр города Владислав Пинаев заявил о том, что выступление певца Amirchikа, как и салют, намеченный на кульминацию празднования, не состоятся.
Мэрия Нижнего Тагила накануне представила обновленную программу празднования Дня города, рассчитанную на три дни. 9 августа ярким событием стало открытие флагштока на набережной. 10 августа пройдут различные соревнования, фестиваль театров, «Тагильское подворье» и «Киндерград». 11 августа фестиваль духовых оркестров и соревнования по парусному спорту.
В День города над Тагилом будут светить лазерные лучи из 6 проекторов, размещенных на трех точках.
С 9 по 11 августа движение транспорта в городе будет ограничено. Так, часть центральных улиц перекроют уже с 21:00 часов 9 августа. Вместе с тем, будут действовать ограничения на парковку в определенных зонах.
В День города после окончания мероприятий горожан бесплатно развезут на автобусах и трамваях. После 00:00 проезд на трамваях сделают бесплатным, а время работы общественного транспорта продлят до 3-х часов ночи.