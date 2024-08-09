Открытие флагштока в Тагиле, махинации с правами, компенсации и помощь курянам

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:01
В период празднования Дня города в Нижнем Тагиле в торжественной обстановке открыли 50-метровый флагшток. Это современное сооружение с электроприводом, на строительство которого власти потратили около 30 млн рублей.
Дело о взятках и махинациях в тагильском РЭО ГИБДД приобретает новый оборот. Стало известно о фактах выдачи водительских прав мигрантам без сдачи экзаменов за определенную мзду. Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить причастность к «бизнесу» главы нижнетагильского УМВД.
Тагильчане три дня смогут любоваться уникальным лазерным шоу. Шесть специальных проекторов будут освещать небо над городом яркими разноцветными лучами. Мероприятие обошлось городской казне в 1,3 млн рублей.
Тагильчане, которые лишились крыши над головой в результате взрыва газа в доме на улице Сибирской, в ближайшие дни начнут получать компенсации. Эту информацию подтвердил заместитель губернатора Сергей Швиндт. Власти не просто выплатят деньги, но также привлекут к работе риэлторов и помогут с оформлением документов на право собственности.
Жители Нижнего Тагила не остались равнодушными к беде жителей Курской области, многие из которых, спасаясь от боевиков ВСУ, были вынуждены уехать из родных мест. Горожане собирают для пострадавших курян гуманитарную помощь.