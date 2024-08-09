Открытие флагштока в Тагиле, махинации с правами, компенсации и помощь курянам

Тагильчане, которые лишились крыши над головой в результате взрыва газа в доме на улице Сибирской, в ближайшие дни начнут получать компенсации. Эту информацию подтвердил заместитель губернатора Сергей Швиндт. Власти не просто выплатят деньги, но также привлекут к работе риэлторов и помогут с оформлением документов на право собственности.