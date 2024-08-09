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Открытие флагштока в Тагиле, махинации с правами, компенсации и помощь курянам

Открытие флагштока в Тагиле, махинации с правами, компенсации и помощь курянам

9 августа 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле торжественно открыли флагшток. Главу тагильского УМВД подозревают в махинациях с выдачей прав мигрантам. В День города пройдет лазерное шоу. Пострадавшие от взрыва газа семьи начнут получать выплаты. Тагильчане собирают помощь жителям Курской области. Подводим итоги за 9 августа.

В период празднования Дня города в Нижнем Тагиле в торжественной обстановке открыли 50-метровый флагшток. Это современное сооружение с электроприводом, на строительство которого власти потратили около 30 млн рублей.

«Символ мощи». Новая достопримечательность появилась на День города в Нижнем Тагиле
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Дело о взятках и махинациях в тагильском РЭО ГИБДД приобретает новый оборот. Стало известно о фактах выдачи водительских прав мигрантам без сдачи экзаменов за определенную мзду. Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить причастность к «бизнесу» главы нижнетагильского УМВД.

Бастрыкин потребовал расследования: в Тагиле могли выдавать права мигрантам за взятки
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Тагильчане три дня смогут любоваться уникальным лазерным шоу. Шесть специальных проекторов будут освещать небо над городом яркими разноцветными лучами. Мероприятие обошлось городской казне в 1,3 млн рублей.

Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле
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Тагильчане, которые лишились крыши над головой в результате взрыва газа в доме на улице Сибирской, в ближайшие дни начнут получать компенсации. Эту информацию подтвердил заместитель губернатора Сергей Швиндт. Власти не просто выплатят деньги, но также привлекут к работе риэлторов и помогут с оформлением документов на право собственности.

Выплаты жителям разрушенного дома в Нижнем Тагиле начнутся в ближайшее время
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Жители Нижнего Тагила не остались равнодушными к беде жителей Курской области, многие из которых, спасаясь от боевиков ВСУ, были вынуждены уехать из родных мест. Горожане собирают для пострадавших курян гуманитарную помощь.

Нижний Тагил собирает гуманитарную помощь для пострадавших из Курской области
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