Пару в Екатеринбурге ограбили и выбили им зубы

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Злоумышленники следили за потерпевшими от кафе, в котором пара отдыхала. По словам очевидцев, у женщины выбито три зуба, а у мужчины четыре.
Кроме того, у них забрали телефоны, золотые украшения, деньги и ключи от квартиры, а затем грабители скрылись, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Екатеринбуржцы обратились с заявлением в полицию.
Напомним, таксист в Тюмени крал ювелирные украшения у пьяных пассажиров, которых сам находил на улице.