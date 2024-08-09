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Published Сегодня, 03:26

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Updated Сегодня, 03:28

Пару в Екатеринбурге ограбили и выбили им зубы

Пару в Екатеринбурге ограбили и выбили им зубы

9 августа 2024, 03:26
Фото: 1MI
На мужчину и женщину в Екатеринбурге напали неизвестные. Происшествие случилось на Уральской улице.

Злоумышленники следили за потерпевшими от кафе, в котором пара отдыхала. По словам очевидцев, у женщины выбито три зуба, а у мужчины четыре.

Кроме того, у них забрали телефоны, золотые украшения, деньги и ключи от квартиры, а затем грабители скрылись, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Екатеринбуржцы обратились с заявлением в полицию.

Напомним, таксист в Тюмени крал ювелирные украшения у пьяных пассажиров, которых сам находил на улице.

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