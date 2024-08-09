Подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Школьник не уступил дорогу автомобилисту на нерегулируемом перекрестке, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
С полученными травмами подростка отвезли в медучреждение. Выяснилось, что мотоцикл купил себе его отец и научил сына на нем ездить. Когда родители отсутствовали дома, он решил покататься, не сообщив им об этом.
Напомним, 6 августа 2024 года в Каменском районе 16-летний подросток на питбайке столкнулся с иномаркой.