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Подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Нижнем Тагиле

Подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Нижнем Тагиле

9 августа 2024, 03:47
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле 14-летний подросток, ехавший на мотоцикле, врезался в автомобиль Kia Rio. Происшествие случилось на Азовской улице.

Школьник не уступил дорогу автомобилисту на нерегулируемом перекрестке, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

С полученными травмами подростка отвезли в медучреждение. Выяснилось, что мотоцикл купил себе его отец и научил сына на нем ездить. Когда родители отсутствовали дома, он решил покататься, не сообщив им об этом.

Напомним, 6 августа 2024 года в Каменском районе 16-летний подросток на питбайке столкнулся с иномаркой.

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