Поливаю цветы этой чудо-жидкостью раз в неделю: растения радуют буйной зеленью

Трудно поверить, но ваши комнатные цветочки не прочь «полакомиться» едой с вашего стола. Давно известно, что они очень любят мясную воду, которая остается после размораживания курицы или говядины. А в советское время хозяйки поливали свои фикусы и герани водой после варки сосисок. К сожалению, сегодня метод утратил актуальность, так как в производстве сосисок используется самая разнообразная и далеко не полезная для здоровья растений химия.