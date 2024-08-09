Поливаю цветы этой чудо-жидкостью раз в неделю: растения радуют буйной зеленью

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Трудно поверить, но ваши комнатные цветочки не прочь «полакомиться» едой с вашего стола. Давно известно, что они очень любят мясную воду, которая остается после размораживания курицы или говядины. А в советское время хозяйки поливали свои фикусы и герани водой после варки сосисок. К сожалению, сегодня метод утратил актуальность, так как в производстве сосисок используется самая разнообразная и далеко не полезная для здоровья растений химия.
Если вы не хотите экспериментировать и кормить ваши цветы мясом, попробуйте предложить им другую вкусняшку, советует эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.
По ее словам, такая подкормка — настоящая находка.
Воду от варки макарон и картофеля можно использовать как удобрение для цветочков. Она полна питательных веществ, которые ваши зеленые друзья так любят! — уверяет эксперт.
В чем же секрет макаронной воды? Все очень просто: во время варки рожек вода насыщается крахмалом, который содержит необходимы минералы, витамины и другие полезные для растений вещества.
После такой подкормки растения усиленно растут, набирают зеленую массу и радуют своим здоровым видом. Поливать цветы макаронной водой нужно раз в неделю или чуть реже — раз в две недели.
Ранее эксперты рассказали, как сделать приспособление для полива цветов на время отпуска.