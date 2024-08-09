Правоохранители ловят подростков по ночам на улицах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Среди распространенных мест, где собираются подростки — это парки, набережные и скверы. Во время проверок были пойманы семь школьников, рассказали в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
Родителей пойманных нарушителей привлекли к ответственности. В случае, если подростков поймают ночью во второй раз, их могут поставить на профучет в ПДН.
Комендантский час действует для детей младше 16 лет с 10 часов вечера до шести часов утра.
Напомним, в Свердловской области проводился рейд среди автомобилистов. Более 90 человек пойманы за нарушения ПДД.