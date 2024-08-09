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Правоохранители ловят подростков по ночам на улицах в Нижнем Тагиле

Правоохранители ловят подростков по ночам на улицах в Нижнем Тагиле

9 августа 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле проводятся рейды, во время которого сотрудники полиции и МЧС ловят подростков, которые находятся на улицах города ночью. Мероприятия пройдут до вечера 9 августа 2024 года.

Среди распространенных мест, где собираются подростки — это парки, набережные и скверы. Во время проверок были пойманы семь школьников, рассказали в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Родителей пойманных нарушителей привлекли к ответственности. В случае, если подростков поймают ночью во второй раз, их могут поставить на профучет в ПДН.

Комендантский час действует для детей младше 16 лет с 10 часов вечера до шести часов утра.

Напомним, в Свердловской области проводился рейд среди автомобилистов. Более 90 человек пойманы за нарушения ПДД.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Подростки#Рейд#Родители#Нарушения#Екатеринбург#Комендантский час#МЧС
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