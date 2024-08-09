Российский автодизайнер создал самый мощный гиперкар

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:27
Стоит отметить, что модель Nilu — первая разработка этой компании. Исходя из заявленных характеристик, можно сделать вывод о том, что машина станет самым мощным негибридным гиперкаром, передает newkhakasiya.online.
Объем атмосферного двигателя V12 составляет шесть с половиной литров. Его мощность превышает тысячу лошадиных сил. Разработчиком агрегата выступает компания Hartley Engines из Новой Зеландии. У автомобиля будет 7-ступенчатая механическая коробка передач, а время разгона от 0 до 100 км/ч будет не более трех секунд. Предельная скорость гиперкара составляет 400 км/ч.
Автомобиль представят 15 августа 2024 года. Первые модели поступят в продажу только в 2026 году. Уточняется, что компания планирует выпустить шестьдесят девять машин этой марки. Основная часть автомобилей предназначена для езды по трассам общего пользования.
Автомобильный дизайнер Александр Селипанов родом из Грузии. Семья переехала в Москву в начале девяностых годов. До того как основать собственную компанию, он работал дизайнером в нескольких крупных компаниях, в том числе в Lamborghini.