Российский автодизайнер создал самый мощный гиперкар

Объем атмосферного двигателя V12 составляет шесть с половиной литров. Его мощность превышает тысячу лошадиных сил. Разработчиком агрегата выступает компания Hartley Engines из Новой Зеландии. У автомобиля будет 7-ступенчатая механическая коробка передач, а время разгона от 0 до 100 км/ч будет не более трех секунд. Предельная скорость гиперкара составляет 400 км/ч.