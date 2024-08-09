«Символ мощи». Новая достопримечательность появилась на День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Новая достопримечательность оборудована электроприводом, а также датчиком, определяющим скорость и направление ветра, что позволит контролировать движение флага. Полотно обладает внушительными размерами: 16,6 на 11,1 метра.
Установка флагштока — знаковое событие. Сегодня мы находимся в центре Нижнего Тагила, на нашей набережной. Водрузили флаг на 50-метровую высоту. Это показатель силы и мощи России. Мы в очередной раз показали, что мы едины с нашим президентом, с бойцами, народом. Нижний Тагил — Город трудовой доблести, никогда не останется в стороне, — подчеркнул глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Под самой установкой подрядчик МУП «Тагилдорстрой» соорудил площадку из гранитного камня. Сам флагшток огородили декоративным забором. Кроме того, на объекте разместили камеры видеонаблюдения и подсветку.
Это место станет ключевым для проведения различных мероприятий. Флагшток — символ, прежде всего, патриотизма, символ веры в нашу великую необъятную страну, — добавил градоначальник.