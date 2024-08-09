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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

50-метровый флагшток появился на набережной пруда в Нижнем Тагиле

«Символ мощи». Новая достопримечательность появилась на День города в Нижнем Тагиле

9 августа 2024, 09:43
Фото: tagilcity.ru

50-метровый флагшток появился на набережной пруда в Нижнем Тагиле

В честь Дня города на набережной Тагильского пруда прошло торжественное открытие флагштока. 50-метровое сооружение обошлось городу в 30 миллионов рублей.

Новая достопримечательность оборудована электроприводом, а также датчиком, определяющим скорость и направление ветра, что позволит контролировать движение флага. Полотно обладает внушительными размерами: 16,6 на 11,1 метра.

Установка флагштока — знаковое событие. Сегодня мы находимся в центре Нижнего Тагила, на нашей набережной. Водрузили флаг на 50-метровую высоту. Это показатель силы и мощи России. Мы в очередной раз показали, что мы едины с нашим президентом, с бойцами, народом. Нижний Тагил — Город трудовой доблести, никогда не останется в стороне, — подчеркнул глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Под самой установкой подрядчик МУП «Тагилдорстрой» соорудил площадку из гранитного камня. Сам флагшток огородили декоративным забором. Кроме того, на объекте разместили камеры видеонаблюдения и подсветку.

Это место станет ключевым для проведения различных мероприятий. Флагшток — символ, прежде всего, патриотизма, символ веры в нашу великую необъятную страну, — добавил градоначальник.
Открытие флагштока в Нижнем ТагилеОткрытие флагштока в Нижнем Тагиле
Открытие флагштока в Нижнем ТагилеОткрытие флагштока в Нижнем Тагиле
Открытие флагштока в Нижнем ТагилеОткрытие флагштока в Нижнем Тагиле
Открытие флагштока в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru публиковал обновленную программу празднования Дня города в Нижнем Тагиле.

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