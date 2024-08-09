Сладкоежкам на заметку: как отстирать пятна шоколада с одежды

Как и в случае с хозяйственным мылом, способ отлично работает на свежих загрязнениях. перекись водорода удаляет шоколадные пятна без следа. Для этого налейте на пятно одну чайную ложку перекиси и оставьте для воздействия примерно на полчаса. Ну, а дальше вещь нужно отправить в стирку.