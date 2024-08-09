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Published Сегодня, 10:13

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Сладкоежкам на заметку: как отстирать пятна шоколада с одежды

Сладкоежкам на заметку: как отстирать пятна шоколада с одежды

9 августа 2024, 10:13
Фото: tagilcity.ru
Пятна от шоколада очень плохо отстирываются из-за входящего в состав какао-масла, которое оставляет на одежде стойкое жирное загрязнение, и растительного белка. И тем не менее, решить проблему можно, если подходить к стирке с умом.

Ради спасения любимой блузки можно купить очень дорогой стиральный порошок, а можно просто пересмотреть содержимое домашних полочек и подобрать средства, которые помогут справиться даже с засохшими пятнами. Как бороться с загрязнениями от шоколада, рассказали эксперты «Лайфхакера».

Прежде чем приступить к выведению пятна, нужно запомнить несколько важных моментов:

  • Постарайтесь сразу же застирать пятно хозяйственным мылом. Оно прекрасно справляется с проблемой, но только в первые полчаса;
  • Вывести пятна от шоколада легче на натуральных тканях. Синтетика отстирывается хуже;
  • С высохшего пятна перед стиркой максимально удалите остатки шоколада ватными палочками;
  • Сначала попробуйте народные средства, а при стойких загрязнениях воспользуйтесь пятновыводителем.
  • Отстирывать пятна от шоколада лучше в прохладной воде, так как от горячей сворачивается и намертво врастает в волокна ткани растительный белок, который есть в составе шоколада.
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Теперь можно приступать к самому процессу. Будем использовать следующие средства:

Соль

Шоколад легко вывести с ткани с помощью солевого раствора. Для этого возьмем 25 граммов соли и растворим ее в 50 мл воды. Нанесем средство на пятно на 25-30 минут с помощью зубной щетки и ватной палочки, а затем постираем вещь вручную или в машине.

Фото: 1MI

Лимонный сок

Внимание: это средство подходит только для белых тканей! Выдавите сок из четверти лимона и полейте им пятно. Распределите жидкость по пятну губкой или ватной палочкой, но не втирайте. Оставьте на 20-25 минут, прополосните пятно в воде и постирайте обычным способом.

Перекись водорода

Как и в случае с хозяйственным мылом, способ отлично работает на свежих загрязнениях. перекись водорода удаляет шоколадные пятна без следа. Для этого налейте на пятно одну чайную ложку перекиси и оставьте для воздействия примерно на полчаса. Ну, а дальше вещь нужно отправить в стирку.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Окружающая среда#Шоколад#Вещи#Стирка#Дом и сад#КЦ
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