Сладкоежкам на заметку: как отстирать пятна шоколада с одежды

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Ради спасения любимой блузки можно купить очень дорогой стиральный порошок, а можно просто пересмотреть содержимое домашних полочек и подобрать средства, которые помогут справиться даже с засохшими пятнами. Как бороться с загрязнениями от шоколада, рассказали эксперты «Лайфхакера».
Прежде чем приступить к выведению пятна, нужно запомнить несколько важных моментов:
Теперь можно приступать к самому процессу. Будем использовать следующие средства:
Шоколад легко вывести с ткани с помощью солевого раствора. Для этого возьмем 25 граммов соли и растворим ее в 50 мл воды. Нанесем средство на пятно на 25-30 минут с помощью зубной щетки и ватной палочки, а затем постираем вещь вручную или в машине.
Внимание: это средство подходит только для белых тканей! Выдавите сок из четверти лимона и полейте им пятно. Распределите жидкость по пятну губкой или ватной палочкой, но не втирайте. Оставьте на 20-25 минут, прополосните пятно в воде и постирайте обычным способом.
Как и в случае с хозяйственным мылом, способ отлично работает на свежих загрязнениях. перекись водорода удаляет шоколадные пятна без следа. Для этого налейте на пятно одну чайную ложку перекиси и оставьте для воздействия примерно на полчаса. Ну, а дальше вещь нужно отправить в стирку.
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