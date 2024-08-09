tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Стала известна причина смерти новорожденного в Нижнем Тагиле

Стала известна причина смерти новорожденного в Нижнем Тагиле

9 августа 2024, 06:03
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле малыш проживший 18 дней погиб от врожденного заболевания.

Мама родила малыша еще в конце мая 2024 года. Их быстро выписали из больницы.

Но спустя несколько дней у ребенка пожелтела кожа и вздулся живот. Еще позже у малыша появилась отдышка. При попытке записаться к врачу через регистратуру, бабушке сказали, что отдышка из-за жары.

Через два дня, когда в гости пришла бабушка, она заметила, что у мальчика синие губы. Скорую вызвали немедленно. Врачи реанимировали малыша 30 минут, но безуспешно.

Вскрытие показало, что причиной гибели стал острый отек легких, вызванный врожденным заболеванием. Содержимое лимфатической системы попадало во внутренние органы ребенка, что и привело к смерти.

Сейчас следователи выясняют подробности произошедшего.

Напомним, что 7 августа стало известно о гибели молодого человека в Каменске-Уральском. Он упал вниз с обрыва.

В Нижнем Тагиле простились с мальчиком, который погиб под завалами в Нижнем тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В обрушившемся доме в Нижнем Тагиле нашли 11 нарушенийСуд отпустил задержанных по делу о взрыве в Нижнем ТагилеСуд отпустил мастера, задержанного по делу о взрыва дома в Нижнем Тагиле
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Смерть#Уголовное дело#Гибель#Новорожденные#Новорожденный#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Гибель ребенка
Подпишитесь
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Вчера, 14:20
Более 100 юных тагильчан отправились на отдых в Анапу
Сегодня, 06:45
Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц
Сегодня, 06:40
Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:16
Заморозки до +1 градуса ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:33
Заморозки до +1 градуса ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:33