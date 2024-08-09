Стала известна причина смерти новорожденного в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Мама родила малыша еще в конце мая 2024 года. Их быстро выписали из больницы.
Но спустя несколько дней у ребенка пожелтела кожа и вздулся живот. Еще позже у малыша появилась отдышка. При попытке записаться к врачу через регистратуру, бабушке сказали, что отдышка из-за жары.
Через два дня, когда в гости пришла бабушка, она заметила, что у мальчика синие губы. Скорую вызвали немедленно. Врачи реанимировали малыша 30 минут, но безуспешно.
Вскрытие показало, что причиной гибели стал острый отек легких, вызванный врожденным заболеванием. Содержимое лимфатической системы попадало во внутренние органы ребенка, что и привело к смерти.
Сейчас следователи выясняют подробности произошедшего.
Напомним, что 7 августа стало известно о гибели молодого человека в Каменске-Уральском. Он упал вниз с обрыва.