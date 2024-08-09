Статистика пьяных ДТП: как на Урале борются с нетрезвыми водителями?

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:50
В 2021 году в городе Нижний Тагил было пресечено 25 фактов управления автомобилями пьяными водителями. При этом за 2021 год по их вине было зарегистрировано 15 ДТП, в результате 10 человек погибли, а 21 человек получил разной степени травмы.
В 2022 году зафиксировано 20 случаев пьяного вождения, произошли 17 ДТП. Погибших 8 человек, а вот раненых больше — 23 человека. В 2023 — 12 случаев были пресечены. В том же году произошло — 16 ДТП, в результате которых погибли 4 человека и ранены 18.
Всего за 2021 год в столице региона было поймано 422 водителя подшофе. ДТП по вине пьяных за тот же год зарегистрировано 75 штук, в этих авариях погибли 12 человек, а 108 получили ранения.
В 2022 году пьяных водителей было зафиксировано 317 штук. По вине тех, кого не удалось поймать во время рейдов, в 2022 году случилось 60 ДТП, в которых погибли 12 человек и ранены еще 96.
В следующем 2023 году в столице Урала было пресечено 273 попытки управлять машиной после пьянки. Всего за тот год в Екатеринбурге произошли 62 ДТП, в которых погибли 10 человек и еще 85 получили различные травмы.
За эти три года в Свердловской области было зарегистрировано 9102 инцидента, когда за рулем автомобиля ловили пьяных водителей. За тот же период времени на дорогах области произошло 715 ДТП по вине потенциальных убийц, которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения.
В результате этих ДТП за три года на территории области погибло 210 человек, а травмы получили 927. Только по официальной статистике за три прошедших года более двухсот семей прошли через траур. Однако эти цифры отражают лишь часть общей картины.
Причем с одной стороны проблема пьяных водителей имеет положительную динамику: с каждым годом подобных случаев меньше. Это если судить по официальным данным. Один из самых действенных методов профилактики, который применяют в ГИБДД, — это рейдовые мероприятия, когда экипажи отрабатывают отдельные районы. В ведомстве их проводят каждую неделю. Периодически проводятся рейды с коллегами из граничащих муниципалитетов, на такие случаи увеличивают плотность нарядов в особенно проблемных направлениях, рассказали редакции в ГИБДД Свердловской области.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, в соответствии с анализом дорожно-транспортной ситуации, наряды дорожно-патрульной службы приближаются к местам притяжения и отдыха граждан (кафе/бары/дискотеки, дачные/садовые участки, прибрежные зоны водоёмов, сельские территории), а также пути следования к ним и обратно, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей Спиридонов.
Одним из наиболее эффективных методов профилактики является проведение рейдовых мероприятий. Группы нарядов ДПС отрабатывают определенные территории, районы и населенные пункты, выявляя факты нарушения правил дорожного движения и принимая меры по их пресечению. Кроме того, применяется метод «Стоп-контроль», который заключается в проверке всего проходящего автотранспорта на определенном участке дороги.
Важную роль играет «скрытое патрулирование». Сотрудники на служебном автотранспорте без специальной окраски передвигаются по определенному участку автодороги или территории, выявляют факты нарушений ПДД и принимают меры к их пресечению. Этот метод позволяет обнаруживать нарушения, которые могли бы остаться незамеченными при обычном патрулировании.
Управление Госавтоинспекции также использует метод «усиления» определенных территорий. В помощь сотрудникам ДПС направляется группа нарядов для повышения уровня безопасности дорожного движения. Это особенно актуально в местах притяжения и отдыха граждан, таких как кафе, бары, дискотеки, дачные и садовые участки, прибрежные зоны водоемов и сельские территории.
Во взаимодействии с Госавтоинспекциями граничащих субъектов также организуются профилактические мероприятия. Это позволяет увеличить плотность нарядов ДПС на наиболее сложных направлениях и повысить эффективность контроля за соблюдением ПДД.