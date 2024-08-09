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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Свердловской области за три года зафиксировано 9000 случаев пьяного вождения

Статистика пьяных ДТП: как на Урале борются с нетрезвыми водителями?

9 августа 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области за три года зафиксировано 9000 случаев пьяного вождения

Более 9000 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано в Свердловской области с 2021 по 2023 год, сообщили в ГИБДД региона редакции TagilCity.ru. Выясняем, как в Свердловской области ловят пьяных водителей.

Пьяные водители в Нижнем Тагиле

В 2021 году в городе Нижний Тагил было пресечено 25 фактов управления автомобилями пьяными водителями. При этом за 2021 год по их вине было зарегистрировано 15 ДТП, в результате 10 человек погибли, а 21 человек получил разной степени травмы.

В 2022 году зафиксировано 20 случаев пьяного вождения, произошли 17 ДТП. Погибших 8 человек, а вот раненых больше — 23 человека. В 2023 — 12 случаев были пресечены. В том же году произошло — 16 ДТП, в результате которых погибли 4 человека и ранены 18.

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Пьяные водители в Екатеринбурге

Всего за 2021 год в столице региона было поймано 422 водителя подшофе. ДТП по вине пьяных за тот же год зарегистрировано 75 штук, в этих авариях погибли 12 человек, а 108 получили ранения.

В 2022 году пьяных водителей было зафиксировано 317 штук. По вине тех, кого не удалось поймать во время рейдов, в 2022 году случилось 60 ДТП, в которых погибли 12 человек и ранены еще 96.

В следующем 2023 году в столице Урала было пресечено 273 попытки управлять машиной после пьянки. Всего за тот год в Екатеринбурге произошли 62 ДТП, в которых погибли 10 человек и еще 85 получили различные травмы.

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Пьяные водители в Свердловской области

За эти три года в Свердловской области было зарегистрировано 9102 инцидента, когда за рулем автомобиля ловили пьяных водителей. За тот же период времени на дорогах области произошло 715 ДТП по вине потенциальных убийц, которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

В результате этих ДТП за три года на территории области погибло 210 человек, а травмы получили 927. Только по официальной статистике за три прошедших года более двухсот семей прошли через траур. Однако эти цифры отражают лишь часть общей картины.

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Причем с одной стороны проблема пьяных водителей имеет положительную динамику: с каждым годом подобных случаев меньше. Это если судить по официальным данным. Один из самых действенных методов профилактики, который применяют в ГИБДД, — это рейдовые мероприятия, когда экипажи отрабатывают отдельные районы. В ведомстве их проводят каждую неделю. Периодически проводятся рейды с коллегами из граничащих муниципалитетов, на такие случаи увеличивают плотность нарядов в особенно проблемных направлениях, рассказали редакции в ГИБДД Свердловской области.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, в соответствии с анализом дорожно-транспортной ситуации, наряды дорожно-патрульной службы приближаются к местам притяжения и отдыха граждан (кафе/бары/дискотеки, дачные/садовые участки, прибрежные зоны водоёмов, сельские территории), а также пути следования к ним и обратно, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей Спиридонов.

Борьба с потенциальными убийцами

Одним из наиболее эффективных методов профилактики является проведение рейдовых мероприятий. Группы нарядов ДПС отрабатывают определенные территории, районы и населенные пункты, выявляя факты нарушения правил дорожного движения и принимая меры по их пресечению. Кроме того, применяется метод «Стоп-контроль», который заключается в проверке всего проходящего автотранспорта на определенном участке дороги.

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Важную роль играет «скрытое патрулирование». Сотрудники на служебном автотранспорте без специальной окраски передвигаются по определенному участку автодороги или территории, выявляют факты нарушений ПДД и принимают меры к их пресечению. Этот метод позволяет обнаруживать нарушения, которые могли бы остаться незамеченными при обычном патрулировании.

Управление Госавтоинспекции также использует метод «усиления» определенных территорий. В помощь сотрудникам ДПС направляется группа нарядов для повышения уровня безопасности дорожного движения. Это особенно актуально в местах притяжения и отдыха граждан, таких как кафе, бары, дискотеки, дачные и садовые участки, прибрежные зоны водоемов и сельские территории.

Во взаимодействии с Госавтоинспекциями граничащих субъектов также организуются профилактические мероприятия. Это позволяет увеличить плотность нарядов ДПС на наиболее сложных направлениях и повысить эффективность контроля за соблюдением ПДД.

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#Артем Карнаухов#ДТП
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