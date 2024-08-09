Статистика пьяных ДТП: как на Урале борются с нетрезвыми водителями?

Причем с одной стороны проблема пьяных водителей имеет положительную динамику: с каждым годом подобных случаев меньше. Это если судить по официальным данным. Один из самых действенных методов профилактики, который применяют в ГИБДД, — это рейдовые мероприятия, когда экипажи отрабатывают отдельные районы. В ведомстве их проводят каждую неделю. Периодически проводятся рейды с коллегами из граничащих муниципалитетов, на такие случаи увеличивают плотность нарядов в особенно проблемных направлениях, рассказали редакции в ГИБДД Свердловской области.