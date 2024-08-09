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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В Тагиле три семьи из рухнувшего дома не могут оформить документы на выплаты

У трех тагильских семей из рухнувшего дома возникли сложности в оформлении выплат

9 августа 2024, 16:04
Фото: tagilcity.ru

В Тагиле три семьи из рухнувшего дома не могут оформить документы на выплаты

У трех семей из дома №81 по улице Сибирской в Тагиле возникли проблемы при оформлении выплат из-за документов о праве на собственность.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В четверг, 8 июня, она провела в Нижнем Тагиле выездной прием.

Так, собственник одной из квартир пока не может поставить подпись на доверенности, так как находится в тяжелом состоянии в коме. По этой причине его жене в выплатах отказывают. К решению ситуации Мерзлякова привлекла представителей Нотариальной палаты региона.

Еще в одной квартире проживает мужчина, но жилплощадь принадлежит его экс-супруге, которая в настоящий момент находится в Мариуполе в ДНР. Татьяна Мерзлякова также пообещала поискать пути решения вопроса.

Собственником третьей квартиры является отец семейства, который находится в зоне СВО. На связь он не выходит с 30 июля, и дозвониться до него пока не получается даже через командира части. По словам омбудсмена, нужно будет пытаться получить доверенность на оформление выплат.

Ранее замгубернатора Сергей Швиндт сообщил, что выплата компенсаций за утраченные квартиры жильцам пострадавшего дома начнутся в ближайшее время.

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