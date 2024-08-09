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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

В Екатеринбурге кипятком затопило швейный цех

В Екатеринбурге кипятком затопило швейный цех в Городке чекистов

9 августа 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге кипятком затопило швейный цех

В Екатеринбурге горячая вода стоит по колено в швейном цеху в Городке чекистов.

Ателье, где екатеринбурженки шьют костюмы и шевроны для участников СВО, затопило горячей водой по колено. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».

Кроме одежды для бойцов, в цехе занимаются пошивом одежды для новорожденных на выписку из роддома.

Ателье принадлежит двум сестрам. У них на постоянной основе работает несколько сотрудниц. Женщины пока пребывают в шоке и не понимают как исправить ситуацию, и кто должен возмещать убытки.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Прорыв трубы#Прорыв#Екатеринбург#Инцидент
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