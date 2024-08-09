В Екатеринбурге кипятком затопило швейный цех в Городке чекистов

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Ателье, где екатеринбурженки шьют костюмы и шевроны для участников СВО, затопило горячей водой по колено. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».
Кроме одежды для бойцов, в цехе занимаются пошивом одежды для новорожденных на выписку из роддома.
Ателье принадлежит двум сестрам. У них на постоянной основе работает несколько сотрудниц. Женщины пока пребывают в шоке и не понимают как исправить ситуацию, и кто должен возмещать убытки.
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