tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Свердловский фельдшер погиб на СВО

В Каменске-Уральском прощаются с бойцом СВО Андреем Бубликом

9 августа 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский фельдшер погиб на СВО

Андрей Бублик из Каменска-Уральского провел в зоне спецоперации меньше месяца.

В Каменске-Уральском проходят похороны фельдшера, который погиб в зоне специальной военной операции.

Андрей Бублик, 32-летний фельдшер, погиб 20 июня во время ожесточенных боев за поселок Сокол. За время своей службы он проявил себя, как настоящий герой. Спас немало жизней, а сослуживцы отзываются о нем только положительно. У бойца остались жена и двое детей, пишет Е1.

Военный был награждён орденом Мужества посмертно.

Попрощаться с героем, который отдал свою жизнь за родину, можно будет в храме Покрова Божией Матери.

В Артемовском прощаются с бойцом СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя Новоуральска посадили на 8 лет за пьяную дракуСтала известна причина смерти новорожденного в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле на перекрестке проспекта Вагоностроителей не работает светофор
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Орден#Герой#Екатеринбург#Погиб#Орден мужества#СВО#Боец СВО#Зона СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Вчера, 14:20
Более 100 юных тагильчан отправились на отдых в Анапу
Сегодня, 06:45
Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц
Сегодня, 06:40
Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:16
Заморозки до +1 градуса ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:33
Заморозки до +1 градуса ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:33