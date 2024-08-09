В Каменске-Уральском прощаются с бойцом СВО Андреем Бубликом

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Каменске-Уральском проходят похороны фельдшера, который погиб в зоне специальной военной операции.
Андрей Бублик, 32-летний фельдшер, погиб 20 июня во время ожесточенных боев за поселок Сокол. За время своей службы он проявил себя, как настоящий герой. Спас немало жизней, а сослуживцы отзываются о нем только положительно. У бойца остались жена и двое детей, пишет Е1.
Военный был награждён орденом Мужества посмертно.
Попрощаться с героем, который отдал свою жизнь за родину, можно будет в храме Покрова Божией Матери.
Ранее в Красноуральске проводили в последний путь бойца СВО.