В Каменске-Уральском прощаются с бойцом СВО Андреем Бубликом

Андрей Бублик, 32-летний фельдшер, погиб 20 июня во время ожесточенных боев за поселок Сокол. За время своей службы он проявил себя, как настоящий герой. Спас немало жизней, а сослуживцы отзываются о нем только положительно. У бойца остались жена и двое детей, пишет Е1.