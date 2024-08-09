В Каменске-Уральском спасли 7 щенков хаски

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Происшествие случилось накануне, 8 августа. Четвероногих случайно обнаружила местная жительница.
Малыши были сильно голодные. Беспомощные создания едва не погибли.
Местные зоозащитники распространили в соцсетях информацию о том, что маленьким хаски срочно нужны хозяева. На объявление сразу откликнулось много неравнодушных людей и уже сегодня породистые щенки нашли свой новый дом, пишет издание «КП-Екатеринбург».
Ранее депутат в Екатеринбурге предложил отправлять бездомных собак на СВО.