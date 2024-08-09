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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Свердловской области спасли от смерти 7 щенков хаски

В Каменске-Уральском спасли 7 щенков хаски

9 августа 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области спасли от смерти 7 щенков хаски

В Каменске-Уральском 7 щенков хаски оставили умирать в поле в коробке.

Происшествие случилось накануне, 8 августа. Четвероногих случайно обнаружила местная жительница.

Малыши были сильно голодные. Беспомощные создания едва не погибли.

Местные зоозащитники распространили в соцсетях информацию о том, что маленьким хаски срочно нужны хозяева. На объявление сразу откликнулось много неравнодушных людей и уже сегодня породистые щенки нашли свой новый дом, пишет издание «КП-Екатеринбург».

Ранее депутат в Екатеринбурге предложил отправлять бездомных собак на СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Каменск-Уральский#Животные#Бездомные животные#Екатеринбург#Инцидент
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