В Каменске-Уральском спасли 7 щенков хаски

Местные зоозащитники распространили в соцсетях информацию о том, что маленьким хаски срочно нужны хозяева. На объявление сразу откликнулось много неравнодушных людей и уже сегодня породистые щенки нашли свой новый дом, пишет издание «КП-Екатеринбург».