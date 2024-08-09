В Нижний Тагил на суд из Севастополя доставили участника банды из «лихих 90-х»

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Рогожкин входил в организованную преступную группу «Герат-Урал», которая была «крышей» тагильских предпринимателей. Банда контролировала крупные предприятия Нижнего Тагила.
В начале двухтысячных банду накрыли силовики. Лидера Андрея Селезнева посадили на 7 лет.
Спустя тридцать лет появились доказательства, что Андрей Рогожкин принимал непосредственное участие в убийстве трех человек. Подозреваемого задержали в прошлом году в Крыму.
9 августа начался судебный процесс по этому делу.
Рогожкина обвиняют в расстреле Юрия Смирнова (Букараня). Также он участвовал в убийстве директора компании «Тагмет» Сергея Ермолаева и его охранника. В этом эпизоде он был водителем киллера.
Подсудимый свою вину не признал, сообщает 66.ru.
Ранее мы писали, чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы.