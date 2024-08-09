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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В Нижнем Тагиле судят «спецназ» преступной группировки из 90-х

В Нижний Тагил на суд из Севастополя доставили участника банды из «лихих 90-х»

9 августа 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле судят «спецназ» преступной группировки из 90-х

В Нижнем Тагиле судят участника банды из «лихих 90-х» Андрея Рогожкина.

Рогожкин входил в организованную преступную группу «Герат-Урал», которая была «крышей» тагильских предпринимателей. Банда контролировала крупные предприятия Нижнего Тагила.

В начале двухтысячных банду накрыли силовики. Лидера Андрея Селезнева посадили на 7 лет.

Спустя тридцать лет появились доказательства, что Андрей Рогожкин принимал непосредственное участие в убийстве трех человек. Подозреваемого задержали в прошлом году в Крыму.

9 августа начался судебный процесс по этому делу.

Рогожкина обвиняют в расстреле Юрия Смирнова (Букараня). Также он участвовал в убийстве директора компании «Тагмет» Сергея Ермолаева и его охранника. В этом эпизоде он был водителем киллера.

Подсудимый свою вину не признал, сообщает 66.ru.

Ранее мы писали, чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы.

ОПГ в Нижнем Тагиле: вышел проект о преступных группировках города в лихие 90-е
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Убийство#ОПГ#Екатеринбург
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