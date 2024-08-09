tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

В Свердловской области усилят контроль за вывозом мусора

В Свердловской области усилят контроль за вывозом мусора

9 августа 2024, 04:43
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить контроль над вывозом мусора.

8 августа Евгений Куйвашев на заседании с правительством поручил усилить контроль над вывозом мусора в городах Свердловской области.

Правительство пошло на этот шаг из-за ТБО «Экосервис», которые устроили мусорный коллапс на западе области.

Теперь МинЖКХ будет чаще проводить внеплановые проверки регоператорам и накладывать соответствующие санкции, если найдут нарушения, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

5 августа стало известно, что ТБО «Экосервис» собирается обжаловать лишение их статуса регоператора. С 1 августа вывозить мусор вместо «Экосервиса» будет ЕМУП «Спецавтобаза».

66 раз за июль припаркованные автомобили свердловчан помешали вывозу мусора
Узнать подробнее
Читайте также:
Лишенный статуса регоператора «Экосервис» в Свердловской области пойдет в судПравила утилизации растительных отходов: огородники Нижнего Тагила поделились опытомСтал неподвижным из-за перегруза. Тагильчане заполнили мусорный бак камнями и землей
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Экология#Свердловская область#Мусор#Вывоз мусора#Природа#Екатеринбург#Спецавтобаза#ООО «ТБО «Экосервис»#Регоператор
Подпишитесь
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Вчера, 14:20
Юный тагильчанин мечтает выиграть деньги в шоу на СТС для строительства скалодрома
Вчера, 12:39
Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской
Вчера, 09:15
Год Семьи. Железная свадьба Волчёнковых
Вчера, 13:58
В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми
Вчера, 11:15
Семья задержанного газовщика Алимова составила петицию в защиту тагильчанина
Вчера, 11:12