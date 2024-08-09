В Свердловской области усилят контроль за вывозом мусора

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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8 августа Евгений Куйвашев на заседании с правительством поручил усилить контроль над вывозом мусора в городах Свердловской области.
Правительство пошло на этот шаг из-за ТБО «Экосервис», которые устроили мусорный коллапс на западе области.
Теперь МинЖКХ будет чаще проводить внеплановые проверки регоператорам и накладывать соответствующие санкции, если найдут нарушения, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
5 августа стало известно, что ТБО «Экосервис» собирается обжаловать лишение их статуса регоператора. С 1 августа вывозить мусор вместо «Экосервиса» будет ЕМУП «Спецавтобаза».