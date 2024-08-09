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Водитель грузовика насмерть сбил пожилую женщину в Верхней Пышме

Водитель грузовика в Верхней Пышме наехал на пенсионерку

9 августа 2024, 11:46
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика насмерть сбил пожилую женщину в Верхней Пышме

В Верхней Пышме водителей грузовой машины насмерть сбил 104-летнюю женщину. Происшествие случилось на Юбилейной улице.

Водитель, двигаясь задним ходом, не заметил проходившую горожанку и сбил ее. Из-за наезда пенсионерка умерла до того, как приехали врачи, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В момент аварии мужчина, находившийся за рулем машины, был в трезвом состоянии. Его водительский стаж — 15 лет. За все время его привлекали к ответственности за несоблюдения ПДД пять раз.

Напомним, 7 августа 2024 года в Екатеринбурге 11-летний мальчик оказался под колесами грузовика. Его отвезли в больницу.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Верхняя Пышма#Пенсионерка#Водитель#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Погибшая#Инцидент
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