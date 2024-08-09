Водитель грузовика в Верхней Пышме наехал на пенсионерку

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Водитель, двигаясь задним ходом, не заметил проходившую горожанку и сбил ее. Из-за наезда пенсионерка умерла до того, как приехали врачи, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В момент аварии мужчина, находившийся за рулем машины, был в трезвом состоянии. Его водительский стаж — 15 лет. За все время его привлекали к ответственности за несоблюдения ПДД пять раз.
Напомним, 7 августа 2024 года в Екатеринбурге 11-летний мальчик оказался под колесами грузовика. Его отвезли в больницу.