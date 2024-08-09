tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Водитель иномарки в Первоуральске влетел в дверь магазина «Пятерочка»

Водитель иномарки в Первоуральске влетел в дверь магазина «Пятерочка»

9 августа 2024, 11:39
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске водитель Subaru Forester влетел в дверь супермаркета «Пятерочка» на улице Вайнера. ДТП произошло 9 августа 2024 года.

Автомобилист двигался на большой скорости. В какой-то момент он отвлекся и попал в аварию, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Пострадавших в результате ЧП нет. Водитель был пристегнут ремнем безопасности и в момент ДТП был в трезвом состоянии. По его словам, он перепутал педали тормоза и газа.

Напомним, 5 августа 2024 года под Первоуральском грузовая машина столкнулась с автомобилем. Несколько человек пострадали.

Иномарка влетела в дерево на мосту через Тагильский пруд
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионер в Дегтярске потерял сознание за рулем и съехал в кюветАвтомобиль врезался в дерево на Серовском трактеПешеход лег на дорогу и попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Первоуральск#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
«Символ мощи». Новая достопримечательность появилась на День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:43
Более 100 юных тагильчан отправились на отдых в Анапу
Сегодня, 06:45
Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц
Сегодня, 06:40
Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:16
Жители поселка под Нижним Тагилом смогут забивать мячи в новые футбольные ворота
Сегодня, 11:36
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Вчера, 14:20