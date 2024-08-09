Водитель иномарки в Первоуральске влетел в дверь магазина «Пятерочка»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Автомобилист двигался на большой скорости. В какой-то момент он отвлекся и попал в аварию, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Пострадавших в результате ЧП нет. Водитель был пристегнут ремнем безопасности и в момент ДТП был в трезвом состоянии. По его словам, он перепутал педали тормоза и газа.
Напомним, 5 августа 2024 года под Первоуральском грузовая машина столкнулась с автомобилем. Несколько человек пострадали.