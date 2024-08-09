Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Попытки блокировки YouTube, которые произошли на этой неделе, привели к обратному эффекту. Россияне, не желая отказываться от американской платформы, начали массово ставить VPN на свои гаджеты. Так, всего за одну неделю средство обхода блокировки установило 10 миллионов человек.
На сегодняшний день VPN не единственное средство обхода блокировки. Чем больше власти придумывают новых ограничений, тем больше разрабатывается средств обхода блокировок.
О том, как это работает, изданию «Новые известия» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Роскомнадзор использует оборудование Deep Packet Inspection (DPI), установленное на сетях операторов связи, для фильтрации и блокировки интернет-трафика. Это оборудование анализирует сетевые пакеты, определяя их содержимое и блокируя доступ к запрещенным ресурсам.
GoodbуеDPI, в свою очередь, маскирует интернет-трафик, делая его невидимым для DPI-оборудования. На данный момент у Роскомнадзора нет средств для эффективной борьбы с такими решениями.
Однако, с недавнего времени Роскомнадзор начал использовать дополнительные блокировки, пытаясь остановить обход запретов. Однако, это лишь ускоряет рост популярности программ для обхода блокировки, увеличивая количество пользователей.
Эта ситуация показывает, что попытки Роскомнадзора контролировать интернет в России неэффективны, а попытки ограничить доступ к информации лишь приводят к увеличению использования средств для обхода блокировок.
Блокировка YouTube привела и к проблемам в работе Rutube. Платформа стала зависать.
Однако, как утверждает Эльдар Муртазин, власти даже не подозревают насколько серьезные негативные последствия могут возникнуть из-за их стремления отказаться от американской платформы.
GoodbуеDPI — опасная игра с огнем. Эта технология создает серьезные риски для безопасности интернет-пространства России.
GoodbуеDPI может быть использована для блокировки Rutube, если YouTube замаскируется под него. А еще GoodbуеDPI может быть использована для организации DDoS-атак на российские банки, делая их недоступными для пользователей.
Таким образом, Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к информации, создает условия для опасных атак на российские ресурсы.
Эти действия не только вредят пользователям, которые пользуются YouTube, но и создают угрозу для всей страны. Средства обхода блокировки, такие как GoodbуеDPI, могут привести к блокировке важных для жизни страны ресурсов, заключает эксперт.