GoodbуеDPI может быть использована для блокировки Rutube, если YouTube замаскируется под него. А еще GoodbуеDPI может быть использована для организации DDoS-атак на российские банки, делая их недоступными для пользователей.



Таким образом, Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к информации, создает условия для опасных атак на российские ресурсы.



Эти действия не только вредят пользователям, которые пользуются YouTube, но и создают угрозу для всей страны. Средства обхода блокировки, такие как GoodbуеDPI, могут привести к блокировке важных для жизни страны ресурсов, заключает эксперт.