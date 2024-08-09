Выплаты жителям разрушенного дома в Нижнем Тагиле начнутся в ближайшее время

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, дом признан аварийным и подлежит сносу. По каждой квартире была проведена независимая оценка и скоро пострадавшие от взрыва газа начнут получать деньги.
Данной информацией Швиндт поделился после рабочей поездки в Нижний Тагил.
Сообщается также, что региональные власти окажут содействие семьям в поиске нового жилья. Для этого подключат риелторов и ускорят регистрацию права собственности.
Напомним, потерявшие из-за взрыва дома квартиры жители Тагила получат по 500 тысяч рублей.