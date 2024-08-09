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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Выплаты жителям разрушенного дома в Нижнем Тагиле начнутся в ближайшее время

Выплаты жителям разрушенного дома в Нижнем Тагиле начнутся в ближайшее время

9 августа 2024, 13:32
Фото: 1MI
Совсем скоро жителям рухнувшего дома в Нижнем Тагиле выплатят компенсации на приобретение новых квартир.

Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, дом признан аварийным и подлежит сносу. По каждой квартире была проведена независимая оценка и скоро пострадавшие от взрыва газа начнут получать деньги.

Данной информацией Швиндт поделился после рабочей поездки в Нижний Тагил.

Сообщается также, что региональные власти окажут содействие семьям в поиске нового жилья. Для этого подключат риелторов и ускорят регистрацию права собственности.

Напомним, потерявшие из-за взрыва дома квартиры жители Тагила получат по 500 тысяч рублей.

Родственникам погибших при взрыве газа в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Взрыв газа#Обрушение#Выплаты#Екатеринбург#Покупка квартир
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