Выселять пришлось через суд: в Красноуфимске мужчина захватил чужую квартиру

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Дети унаследовали жилплощадь после смерти матери в июне 2023 года. Однако в ней с 2021 года проживал посторонний мужчина. Выезжать с жилплощади он отказался. Выселять захватчика пришлось через суд, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе заседания было установлено, что захватчик является бывшим сожителем матери, но с детьми родственными узами не связан. Кроме того, мужчина не платил за коммунальные услуги, хотя и был зарегистрирован в квартире.
Суд постановил выселить незаконного жильца.
В Екатеринбурге из единственного жилья пытаются выселить семью бойца СВО.