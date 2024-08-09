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В Красноуфимске суд выселил захватчика, незаконно вселившегося в чужую квартиру

Выселять пришлось через суд: в Красноуфимске мужчина захватил чужую квартиру

9 августа 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney

В Красноуфимске суд выселил захватчика, незаконно вселившегося в чужую квартиру

В Красноуфимске квартиру, принадлежавшую двум подросткам, незаконно захватил бывший сожитель матери. За несовершеннолетних вступилась местная прокуратура.

Дети унаследовали жилплощадь после смерти матери в июне 2023 года. Однако в ней с 2021 года проживал посторонний мужчина. Выезжать с жилплощади он отказался. Выселять захватчика пришлось через суд, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе заседания было установлено, что захватчик является бывшим сожителем матери, но с детьми родственными узами не связан. Кроме того, мужчина не платил за коммунальные услуги, хотя и был зарегистрирован в квартире.

Суд постановил выселить незаконного жильца.

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#Дарья Бобровицкая#Прокуратура#Суд#Красноуфимск#Квартира#Выселение#Несовершеннолетние#Екатеринбург
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