Юрисконсульт «Уральских авиалиний» попалась на уловку телефонных мошенников

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Екатеринбурженке позвонил незнакомец и представился работником ФСБ. Он заявил, что ее данные попали в руки мошенников и на ее имя берут кредиты.
А дальше преступники действовали по известной схеме: убедили жертву перевести накопления в размере 1 млн 390 тысяч рублей на «безопасные счета». Девушка сделала все как ей сказали и сообщила о произошедшем маме. Та догадалась, что ее дочь обманули и они обратились в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.
Ранее девушка в Екатеринбурге отдала мошенникам более 1,7 млн рублей.