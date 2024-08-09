Юрисконсульт «Уральских авиалиний» попалась на уловку телефонных мошенников

А дальше преступники действовали по известной схеме: убедили жертву перевести накопления в размере 1 млн 390 тысяч рублей на «безопасные счета». Девушка сделала все как ей сказали и сообщила о произошедшем маме. Та догадалась, что ее дочь обманули и они обратились в полицию.