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Updated Сегодня, 07:08

Юрисконсульт «Уральских авиалиний» отдала мошенникам 1,4 млн

Юрисконсульт «Уральских авиалиний» попалась на уловку телефонных мошенников

9 августа 2024, 07:06
Фото: 1MI

Юрисконсульт «Уральских авиалиний» отдала мошенникам 1,4 млн

Юрисконсульт «Уральских авиалиний» попалась на уловку мошенников и отдала им почти 1,4 млн.

Екатеринбурженке позвонил незнакомец и представился работником ФСБ. Он заявил, что ее данные попали в руки мошенников и на ее имя берут кредиты.

А дальше преступники действовали по известной схеме: убедили жертву перевести накопления в размере 1 млн 390 тысяч рублей на «безопасные счета». Девушка сделала все как ей сказали и сообщила о произошедшем маме. Та догадалась, что ее дочь обманули и они обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Ранее девушка в Екатеринбурге отдала мошенникам более 1,7 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Деньги#Мошенничество#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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