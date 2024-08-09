Забудете о разводах и пятнах от порошка после стирки: вот что вы делали неправильно

Нередко мы вынимаем вещи из машины после стирки и ужасаемся: на ткани отчетливо виднеются разводы и пятна от порошка. Приходится тратить силы и полоскать одежду вручную. Разбираемся, почему появляются разводы, и как с ними справиться.

Сюжет Дом и сад