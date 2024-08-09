tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Забудете о разводах и пятнах от порошка после стирки: вот что вы делали неправильно

Забудете о разводах и пятнах от порошка после стирки: вот что вы делали неправильно

9 августа 2024, 11:36
Фото: 1MI
Нередко мы вынимаем вещи из машины после стирки и ужасаемся: на ткани отчетливо виднеются разводы и пятна от порошка. Приходится тратить силы и полоскать одежду вручную. Разбираемся, почему появляются разводы, и как с ними справиться.

Если разводы на ткани небольшие, то их легко можно удалить сырой рукой. Но чаще всего требуется дополнительное полоскание. А появляются эти пятна из-за неправильной дозировки моющего средства, уверена автор ВК-паблика о доме и саде «Хозяйка с лайфхаками».

Защитить стиральную машину от плесени поможет одна хитрость
Узнать подробнее

Обычно производитель указывает на упаковке, сколько порошка необходимо положить в машину для идеальной стирки. Но разве кто-то читает этикетки? Как правило, порошок в лоток стиральной машины хозяйки сыплют на глаз, а потом удивляются возникшей проблеме.

Но бывает и прямо противоположная ситуация.

Из опасения, что порошок не смоется и останется на вещах в виде следов и разводов, мы кладем его слишком мало — почти в два раза меньше по сравнению с рекомендованной дозировкой. При таком раскладе сложные пятна и грязь на «проблемных» местах (например, воротничках, манжетах и подмышках) не отстирываются, — говорит эксперт.
Фото: Изображение Midjourney

Выход и в том, и в другом случае один: строго отмерять рекомендованную производителем дозу и наслаждаться чистыми и благоухающими вещами без разводов.

Ранее эксперты рассказали, как легко и просто постирать большие шторы, не снимая мелкие крючки.

Чем воняет на кухне? Эти вещи могут быть источником неприятного запаха
Узнать подробнее
Читайте также:
Как убрать кошачью шерсть с одежды и мебели: 4 совета, которые спасут ваш имиджПодошвы белых носков отстираются до идеального состояния: самые действенные лайфхакиХозяйке на заметку: приводим в порядок пропахшие дымом и костром вещи
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
«Символ мощи». Новая достопримечательность появилась на День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:43
Более 100 юных тагильчан отправились на отдых в Анапу
Сегодня, 06:45
Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц
Сегодня, 06:40
Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:16
Жители поселка под Нижним Тагилом смогут забивать мячи в новые футбольные ворота
Сегодня, 11:36
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Вчера, 14:20