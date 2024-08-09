Забудете о разводах и пятнах от порошка после стирки: вот что вы делали неправильно

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Если разводы на ткани небольшие, то их легко можно удалить сырой рукой. Но чаще всего требуется дополнительное полоскание. А появляются эти пятна из-за неправильной дозировки моющего средства, уверена автор ВК-паблика о доме и саде «Хозяйка с лайфхаками».
Обычно производитель указывает на упаковке, сколько порошка необходимо положить в машину для идеальной стирки. Но разве кто-то читает этикетки? Как правило, порошок в лоток стиральной машины хозяйки сыплют на глаз, а потом удивляются возникшей проблеме.
Но бывает и прямо противоположная ситуация.
Из опасения, что порошок не смоется и останется на вещах в виде следов и разводов, мы кладем его слишком мало — почти в два раза меньше по сравнению с рекомендованной дозировкой. При таком раскладе сложные пятна и грязь на «проблемных» местах (например, воротничках, манжетах и подмышках) не отстирываются, — говорит эксперт.
Выход и в том, и в другом случае один: строго отмерять рекомендованную производителем дозу и наслаждаться чистыми и благоухающими вещами без разводов.
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