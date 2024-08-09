Заморозки до +1 градуса ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Понижение температуры прогнозируется ночью 10 августа 2024 года. Заморозки наиболее вероятны на западе и юго-западе, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
9 августа в дневное время потеплеет до +19 градусов. 10 и 11 августа на территории области осадков не ожидается, а уровень температуры будет аналогичный. При этом на предстоящей неделе из-за циклона возможны осадки.
Напомним, 7 августа 2024 года в Свердловской области температура была до +23 градусов, также отсутствовали осадки и была переменная облачность.