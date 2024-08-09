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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:32

Женщина пропала с двумя маленькими детьми под Полевским

Женщина пропала с двумя маленькими детьми под Полевским

9 августа 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
В СНТ «Строитель» под Полевским пропали 47-летняя женщина и двое ее сыновей. Они перестали выходить на связь 8 августа 2024 года.

Свердловчанка в день исчезновения была одета в серый кардиган, а также у нее с собой были два черных ведра. Ее волосы светлые, а цвет глаз карий, рассказали в областном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

На старшем были надеты темные штаны, ветровка, бейсболка и резиновые сапоги, а на младшем — штаны, ветровка и светлая шапка. Их ищут волонтеры и правоохранители.

Напомним, в Нижнем Тагиле пропала 17-летняя девушка. Она сбежала из реабилитационного центра, в котором находилась с июня 2024 года.

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