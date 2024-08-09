Женщина пропала с двумя маленькими детьми под Полевским

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Свердловчанка в день исчезновения была одета в серый кардиган, а также у нее с собой были два черных ведра. Ее волосы светлые, а цвет глаз карий, рассказали в областном отряде «Прорыв».
На старшем были надеты темные штаны, ветровка, бейсболка и резиновые сапоги, а на младшем — штаны, ветровка и светлая шапка. Их ищут волонтеры и правоохранители.
Напомним, в Нижнем Тагиле пропала 17-летняя девушка. Она сбежала из реабилитационного центра, в котором находилась с июня 2024 года.