Женщину в Новоуральске укусила гадюка

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Женщина вместе с дочерью накрывала компостную яму, в которой находилась змея. По словам дочери, пресмыкающееся выскочило, укусило горожанку за палец руки и после этого уползло. У пострадавшей сразу началась реакция, пишет Е1.
Свердловчанку отвезли сначала в реанимацию, а затем ее транспортировали в токсикоцентр Екатеринбурга, где она провела две недели. После того, как состояние женщины стало удовлетворительным, ее выписали домой.
Напомним, в Свердловской области женщину укусил клещ, однако в скорой отказались ехать на вызов. Через неделю ее увезли в реанимацию с ухудшением состояния.