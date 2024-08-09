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Женщину в Новоуральске укусила гадюка

Женщину в Новоуральске укусила гадюка

9 августа 2024, 10:24
Фото: 1MI
В Новоуральске на 57-летнюю местную жительницу напала змея.

Женщина вместе с дочерью накрывала компостную яму, в которой находилась змея. По словам дочери, пресмыкающееся выскочило, укусило горожанку за палец руки и после этого уползло. У пострадавшей сразу началась реакция, пишет Е1.

Свердловчанку отвезли сначала в реанимацию, а затем ее транспортировали в токсикоцентр Екатеринбурга, где она провела две недели. После того, как состояние женщины стало удовлетворительным, ее выписали домой.

Напомним, в Свердловской области женщину укусил клещ, однако в скорой отказались ехать на вызов. Через неделю ее увезли в реанимацию с ухудшением состояния.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Новоуральск#Женщина#Укус#ЧП#Змея#Реанимация#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Инцидент#Реакция
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