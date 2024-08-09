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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Житель Челябинска напал на мужчину в Екатеринбурге и украл у него 200 тысяч рублей

Житель Челябинска напал на мужчину в Екатеринбурге и украл у него 200 тысяч рублей

9 августа 2024, 08:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 20-летний молодой человек из Челябинска напал на местного жителя и отобрал у него крупную сумму денег. Нападение случилось 11 мая 2024 года.

На горожанина напал неизвестный и, распылив ему в лицо перцовый баллончик, забрал его телефон. Затем он уехал обратно в Челябинск и со счета потерпевшего отправил 200 тысяч, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Вскоре злоумышленника задержали и заключили под стражу. По мнению полицейских, он мог совершить еще несколько криминальных эпизодов в Екатеринбурге. Сейчас ведется следствие.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестные обокрали пару, которая по улице из кафе. У них украли деньги, ключи от квартиры и другие ценные вещи.

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