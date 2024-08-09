Житель Челябинска напал на мужчину в Екатеринбурге и украл у него 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
На горожанина напал неизвестный и, распылив ему в лицо перцовый баллончик, забрал его телефон. Затем он уехал обратно в Челябинск и со счета потерпевшего отправил 200 тысяч, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Вскоре злоумышленника задержали и заключили под стражу. По мнению полицейских, он мог совершить еще несколько криминальных эпизодов в Екатеринбурге. Сейчас ведется следствие.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестные обокрали пару, которая по улице из кафе. У них украли деньги, ключи от квартиры и другие ценные вещи.