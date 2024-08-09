Житель Челябинска напал на мужчину в Екатеринбурге и украл у него 200 тысяч рублей

На горожанина напал неизвестный и, распылив ему в лицо перцовый баллончик, забрал его телефон. Затем он уехал обратно в Челябинск и со счета потерпевшего отправил 200 тысяч, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.