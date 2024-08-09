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Жители Екатеринбурга устроили засаду, чтобы поймать серийного вора

Жители Екатеринбурга устроили засаду, чтобы поймать серийного вора

9 августа 2024, 05:13
Фото: 1MI
Местные жители настолько устали от воришки, что самостоятельно поймали его и передали полиции в Екатеринбурге.

Жителям города так надоело терпеть убытки, что они решили самостоятельно устроить засаду на серийного воришку. Он обокрал около 10 различных магазинов и кафе.

Бизнесмены выследили его в Академическом, а после того, как он залез в маникюрный салон — закрыли за ним двери и вызвали полицию.

Полицейские увезли вора в участок, а предприниматели с облегчением вздохнули.

Напомним, что 9 июля в Екатеринбурге поймали вора-домушника. Он крал прямо в присутствии хозяев.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Магазин#Вор#Воровство#Екатеринбург
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