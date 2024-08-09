Жители Екатеринбурга устроили засаду, чтобы поймать серийного вора

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Жителям города так надоело терпеть убытки, что они решили самостоятельно устроить засаду на серийного воришку. Он обокрал около 10 различных магазинов и кафе.
Бизнесмены выследили его в Академическом, а после того, как он залез в маникюрный салон — закрыли за ним двери и вызвали полицию.
Полицейские увезли вора в участок, а предприниматели с облегчением вздохнули.
Напомним, что 9 июля в Екатеринбурге поймали вора-домушника. Он крал прямо в присутствии хозяев.