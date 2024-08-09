tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Новые футбольные ворота установят в поселке под Нижним Тагилом

Жители поселка под Нижним Тагилом смогут забивать мячи в новые футбольные ворота

9 августа 2024, 11:36
Фото: 1MI

Новые футбольные ворота установят в поселке под Нижним Тагилом

В ПГТ Сокол под Нижним Тагилом планируется установить восемь стальных винтовых свай, чтобы в дальнейшем прикрепить к ним футбольные ворота. Для этих целей выделено 37,3 тысячи рублей.

Согласно документации, поставить товар подрядчику необходимо к зданию Покровской территориальной администрации, к дому №98. Затем, после согласования схемы, будет определено место площадью 300 квадратных метров для монтажа и установки в грунт.

Известно, что сваи в количестве восьми штук будут длиной 2000 миллиметров и диаметром 73 миллиметра. На товар у подрядной организации обязательно должны иметься сертификаты безопасности. Он должен соответствовать ГОСТ и быть полностью укомплектован, выяснила редакция TagilCity.ru.

Все работы необходимо окончить в течение 14 дней после заключения контракта. Заявки принимаются до 16 августа 2024 года.

Напомним, что у школы №8 в Нижнем Тагиле появится новая искусственная трава на футбольном поле.

ИП из Удмуртии оборудует спортплощадку у школы №44 в Нижнем Тагиле на 4 млн дешевле
Узнать подробнее
Читайте также:
Футбольная команда из Нижнего Тагила победила спортсменов из ПермиСпортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним ТагиломДевушка боксер из Нижнего Тагила привезла серебро со всероссийской спартакиады
#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Футбол#Ворота#Сокол#Екатеринбург#Закупка
Подпишитесь
«Символ мощи». Новая достопримечательность появилась на День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:43
Более 100 юных тагильчан отправились на отдых в Анапу
Сегодня, 06:45
Новая программа Дня города в Нижнем Тагиле: мероприятия, транспорт, перекрытие улиц
Сегодня, 06:40
Лазерное шоу за 1,3 млн рублей покажут в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:16
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Вчера, 14:20