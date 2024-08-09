Жители поселка под Нижним Тагилом смогут забивать мячи в новые футбольные ворота

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Согласно документации, поставить товар подрядчику необходимо к зданию Покровской территориальной администрации, к дому №98. Затем, после согласования схемы, будет определено место площадью 300 квадратных метров для монтажа и установки в грунт.
Известно, что сваи в количестве восьми штук будут длиной 2000 миллиметров и диаметром 73 миллиметра. На товар у подрядной организации обязательно должны иметься сертификаты безопасности. Он должен соответствовать ГОСТ и быть полностью укомплектован, выяснила редакция TagilCity.ru.
Все работы необходимо окончить в течение 14 дней после заключения контракта. Заявки принимаются до 16 августа 2024 года.
Напомним, что у школы №8 в Нижнем Тагиле появится новая искусственная трава на футбольном поле.