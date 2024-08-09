Жители поселка под Нижним Тагилом смогут забивать мячи в новые футбольные ворота

Известно, что сваи в количестве восьми штук будут длиной 2000 миллиметров и диаметром 73 миллиметра. На товар у подрядной организации обязательно должны иметься сертификаты безопасности. Он должен соответствовать ГОСТ и быть полностью укомплектован, выяснила редакция TagilCity.ru.