Жителя Новоуральска посадили на 8 лет за пьяную драку

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
29 декабря 2023 года обвиняемый 30-летний мужчина ударил прохожего, который сделал ему замечание, в голову. От чего тот упал, ударился и умер.
Мужчина утверждал, что погибший якобы угрожал ему и его удары были самообороной. Но следствие выяснило, что погибший сделал замечание молодому человеку за его поведение. И его слова не представляли никакой опасности для нападавшего, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Обвиняемый свою вину признал не полностью. Новоуральский городской суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы.
Напомним, что 2 августа стало известно о судебном процессе над жителем Первоуральска, который толкнул девушку под машину на трассе.