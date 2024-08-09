Жителя Новоуральска посадили на 8 лет за пьяную драку

Мужчина утверждал, что погибший якобы угрожал ему и его удары были самообороной. Но следствие выяснило, что погибший сделал замечание молодому человеку за его поведение. И его слова не представляли никакой опасности для нападавшего, сообщают в прокуратуре Свердловской области.