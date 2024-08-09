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Жителя Новоуральска посадили на 8 лет за пьяную драку

Жителя Новоуральска посадили на 8 лет за пьяную драку

9 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI
Новоуральский городской суд посадил мужчину на 8 лет за пьяную драку, которая закончилась летальным исходом.

29 декабря 2023 года обвиняемый 30-летний мужчина ударил прохожего, который сделал ему замечание, в голову. От чего тот упал, ударился и умер.

Мужчина утверждал, что погибший якобы угрожал ему и его удары были самообороной. Но следствие выяснило, что погибший сделал замечание молодому человеку за его поведение. И его слова не представляли никакой опасности для нападавшего, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Обвиняемый свою вину признал не полностью. Новоуральский городской суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Напомним, что 2 августа стало известно о судебном процессе над жителем Первоуральска, который толкнул девушку под машину на трассе.

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