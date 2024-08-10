Бойца СВО и его спутницу избили и ограбили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Инцидент произошел в Пионерском районе. Грабители набросились на пару прямо около их собственного дома, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
45-летнего бойца, который приехал в город 1 августа из зоны СВО, ударили по голове и отобрали золотой браслет, который стоит около 150 тысяч рублей, а также телефон. Женщину ударили в лицо и выбили ей зубы. От госпитализации оба отказались.
Одного из нападавших удалось задержать по горячим следам. Он сознался в нападении, однако кражу дорогих вещей отрицает. Правоохранители возбудили дело по статье «Разбой».
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении 11-летнего самокатчика в Первоуральске.