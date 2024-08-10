Бойца СВО и его спутницу избили и ограбили в Екатеринбурге

45-летнего бойца, который приехал в город 1 августа из зоны СВО, ударили по голове и отобрали золотой браслет, который стоит около 150 тысяч рублей, а также телефон. Женщину ударили в лицо и выбили ей зубы. От госпитализации оба отказались.