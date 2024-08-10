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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Екатеринбурге избили приехавшего в отпуск бойца СВО

Бойца СВО и его спутницу избили и ограбили в Екатеринбурге

10 августа 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге избили приехавшего в отпуск бойца СВО

Военнослужащий приехал в Екатеринбург в отпуск. Двое мужчин напали на бойца и его спутницу прямо около дома.

Инцидент произошел в Пионерском районе. Грабители набросились на пару прямо около их собственного дома, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

45-летнего бойца, который приехал в город 1 августа из зоны СВО, ударили по голове и отобрали золотой браслет, который стоит около 150 тысяч рублей, а также телефон. Женщину ударили в лицо и выбили ей зубы. От госпитализации оба отказались.

Одного из нападавших удалось задержать по горячим следам. Он сознался в нападении, однако кражу дорогих вещей отрицает. Правоохранители возбудили дело по статье «Разбой».

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении 11-летнего самокатчика в Первоуральске.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Избиение#Уголовное дело#Нападение#18+#Екатеринбург#Боец СВО
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