Бродячие псы набросились на девушку с маленькой собачкой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Хозяйка собаки шла мимо магазина «Лента», когда к ней подбежали два разъяренных пса. О происшествии со ссылкой на пострадавшую пишет Telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».
По словам девушки, она едва успела подхватить питомца на руки, так как изначально собаки хотели напасть на него. После этого одна из них вцепилась хозяйке в ногу.
Сейчас ей приходится лечить рваную рану на ноге. Питомец не пострадал. В случившемся жительница Екатеринбурга винит местных жителей, которые подкармливают бездомных животных.
Ранее свердловский депутат потребовал ввести алименты для хозяев, которые бросают своих собак.