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Бродячие собаки набросилась на девушку в Екатеринбурге

Бродячие псы набросились на девушку с маленькой собачкой в Екатеринбурге

10 августа 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney

Бродячие собаки набросилась на девушку в Екатеринбурге

Екатеринбурженка гуляла со своим псом в Академическом районе города, когда на нее внезапно кинулись бездомные животные.

Хозяйка собаки шла мимо магазина «Лента», когда к ней подбежали два разъяренных пса. О происшествии со ссылкой на пострадавшую пишет Telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».

По словам девушки, она едва успела подхватить питомца на руки, так как изначально собаки хотели напасть на него. После этого одна из них вцепилась хозяйке в ногу.

Сейчас ей приходится лечить рваную рану на ноге. Питомец не пострадал. В случившемся жительница Екатеринбурга винит местных жителей, которые подкармливают бездомных животных.

Ранее свердловский депутат потребовал ввести алименты для хозяев, которые бросают своих собак.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Бродячие собаки#Нападение#Собаки#18+#Екатеринбург
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