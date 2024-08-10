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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

Хореограф из Екатеринбурга погиб при спуске с 7000-метрового пика Азии

Известный хореограф из Екатеринбурга сорвался вниз при спуске с 7000-метровой горы

10 августа 2024, 06:03
Фото: 1MI

Хореограф из Екатеринбурга погиб при спуске с 7000-метрового пика Азии

Игорь Рамазанов, известный в столице Среднего Урала хореограф и режиссер, сорвался во время похода на гору Хан-Тенгри. Родственники запросили эвакуацию тела.

О гибели Игоря Рамазанова на своей странице в соцсетях сообщил его брат Руслан. По его словам, тело мужчины в настоящий момент лежит на высоте 6350 метров.

Это труднодоступная территория и добраться туда без помощи профессиональных спасателей невозможно. Семья Рамазановых объявила срочный сбор и просит неравнодушных людей помочь с оплатой перевозки погибшего.

Игорь Рамазанов — известная в Екатеринбурге личность. Он курировал целый ряд городских конкурсов, в том числе «Мисс Екатеринбург» и «Суперженщина». Также мужчина преподавал латиноамериканские танцы и ставил номера, которые неоднократно получали призовые места на конкурсах разных уровней.

Ранее в Нижнем Тагиле в районе горы Белой пропал пожилой мужчина.

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