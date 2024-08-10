Известный хореограф из Екатеринбурга сорвался вниз при спуске с 7000-метровой горы

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
О гибели Игоря Рамазанова на своей странице в соцсетях сообщил его брат Руслан. По его словам, тело мужчины в настоящий момент лежит на высоте 6350 метров.
Это труднодоступная территория и добраться туда без помощи профессиональных спасателей невозможно. Семья Рамазановых объявила срочный сбор и просит неравнодушных людей помочь с оплатой перевозки погибшего.
Игорь Рамазанов — известная в Екатеринбурге личность. Он курировал целый ряд городских конкурсов, в том числе «Мисс Екатеринбург» и «Суперженщина». Также мужчина преподавал латиноамериканские танцы и ставил номера, которые неоднократно получали призовые места на конкурсах разных уровней.
Ранее в Нижнем Тагиле в районе горы Белой пропал пожилой мужчина.