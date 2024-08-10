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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

Жительница Екатеринбурга играла на «бирже» в Telegram и лишилась денег

Мошенник заставил екатеринбурженку играть на «бирже» с помощью нежных слов

10 августа 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Екатеринбурга играла на «бирже» в Telegram и лишилась денег

Жительница Екатеринбурга стала жертвой афериста, с которым познакомилась в чате знакомств в Telegram. Новый возлюбленный говорил о чувствах, а затем предложил сыграть на бирже.

Сначала девушка просто общалась с молодым человеком, который представился Виктором. Он присылал ей фотографии, записывал голосовые и видеосообщения, а затем предложил заработать денег. Об этом Е1 рассказала сама потерпевшая.

По ее словам, ее сразу насторожило, что мужчина избегает личных встреч и отказывается разговаривать по телефону. Однако он успокаивал ее нежными словами и намекал на развитие романтических отношений.

Поверив новому возлюбленному, девушка начала делать ставки на бирже, которую тот ей посоветовал, и скоро якобы начала получать прибыль. Однажды она рассказала о своих виртуальных отношениях знакомой и услышала от нее точно такую же историю. Екатеринбурженка начала искать информацию в интернете и поняла, что стала жертвой развода. Она попробовала вывести вложенные деньги, но безрезультатно.

После этого ей осталось только заблокировать мошенника в мессенджере и сменить ник.

Ранее на удочку аферистов попалась юрист из компании «Уральские авиалинии».

Девушка в Екатеринбурге отдала мошенникам более 1,7 млн рублей
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Деньги#Мошенники#18+#Екатеринбург
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