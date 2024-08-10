Мошенник заставил екатеринбурженку играть на «бирже» с помощью нежных слов

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Сначала девушка просто общалась с молодым человеком, который представился Виктором. Он присылал ей фотографии, записывал голосовые и видеосообщения, а затем предложил заработать денег. Об этом Е1 рассказала сама потерпевшая.
По ее словам, ее сразу насторожило, что мужчина избегает личных встреч и отказывается разговаривать по телефону. Однако он успокаивал ее нежными словами и намекал на развитие романтических отношений.
Поверив новому возлюбленному, девушка начала делать ставки на бирже, которую тот ей посоветовал, и скоро якобы начала получать прибыль. Однажды она рассказала о своих виртуальных отношениях знакомой и услышала от нее точно такую же историю. Екатеринбурженка начала искать информацию в интернете и поняла, что стала жертвой развода. Она попробовала вывести вложенные деньги, но безрезультатно.
После этого ей осталось только заблокировать мошенника в мессенджере и сменить ник.
Ранее на удочку аферистов попалась юрист из компании «Уральские авиалинии».