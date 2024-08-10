Мошенник заставил екатеринбурженку играть на «бирже» с помощью нежных слов

Поверив новому возлюбленному, девушка начала делать ставки на бирже, которую тот ей посоветовал, и скоро якобы начала получать прибыль. Однажды она рассказала о своих виртуальных отношениях знакомой и услышала от нее точно такую же историю. Екатеринбурженка начала искать информацию в интернете и поняла, что стала жертвой развода. Она попробовала вывести вложенные деньги, но безрезультатно.