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Updated Сегодня, 07:35

В Нижнем Тагиле Lada XRAY на большой скорости влетела в Ford Mondeo

На улице Алтайской в Тагиле Lada XRAY на скорости протаранила иномарку

10 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле Lada XRAY на большой скорости влетела в Ford Mondeo

В Нижнем Тагиле на улице Алтайской столкнулись два автомобиля. По предварительными данным, есть пострадавшие.

О дорожно-транспортном происшествии утром в субботу, 10 августа, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев.

Автомобили столкнулись на повороте у карьера. На место аварии приехала бригада скорой помощи, работает МЧС.

По словам свидетелей происшествия, водитель отечественного автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба нижнетагильского ГАИ происшествие пока не комментировало.

Ранее стало известно, что в Верхней Пышме водитель грузовика насмерть сбил 104-летнюю пенсионерку.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Столкновение автомобилей#18+#Екатеринбург
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