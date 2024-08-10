На улице Алтайской в Тагиле Lada XRAY на скорости протаранила иномарку

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
О дорожно-транспортном происшествии утром в субботу, 10 августа, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев.
Автомобили столкнулись на повороте у карьера. На место аварии приехала бригада скорой помощи, работает МЧС.
По словам свидетелей происшествия, водитель отечественного автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Пресс-служба нижнетагильского ГАИ происшествие пока не комментировало.
Ранее стало известно, что в Верхней Пышме водитель грузовика насмерть сбил 104-летнюю пенсионерку.