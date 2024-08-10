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Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем города

«Нижний Тагил развивается». Мэр Владислав Пинаев поздравил земляков с Днем города

10 августа 2024, 08:12
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем города

Нижний Тагил празднует 302-й день рождения. Жителей и гостей города с праздником поздравил мэр Владислав Пинаев.

Мэр отметил особое положение Нижнего Тагила на Среднем Урале и отметил, что город на протяжении трех веков играл особую роль в истории страны.

Начавшись с небольшого поселения, за три века Нижний Тагил превратился в город, где есть все для комфортной и насыщенной жизни: благоустроенные парки и скверы, музеи, театры, уникальные спортивные объекты, современные школы с высокотехнологичным оборудованием, детские сады и учреждения дополнительного образования, — отметил глава города.

Также, по словам Владислава Пинаева, в трудные времена тагильчане всегда умели сплотиться и прийти на помощь тем, кто попал в беду. Это показали события, которые последовали после недавнего обрушения дома на улице Сибирской.

За суровым характером тагильчан всегда скрывались душевность и человеколюбие, которые наши граждане проявляли в самые тяжелые для страны времена, — добавил мэр.

Ранее TagilCity.ru опубликовал полную программу празднования Дня города.

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