«Нижний Тагил развивается». Мэр Владислав Пинаев поздравил земляков с Днем города

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Мэр отметил особое положение Нижнего Тагила на Среднем Урале и отметил, что город на протяжении трех веков играл особую роль в истории страны.
Начавшись с небольшого поселения, за три века Нижний Тагил превратился в город, где есть все для комфортной и насыщенной жизни: благоустроенные парки и скверы, музеи, театры, уникальные спортивные объекты, современные школы с высокотехнологичным оборудованием, детские сады и учреждения дополнительного образования, — отметил глава города.
Также, по словам Владислава Пинаева, в трудные времена тагильчане всегда умели сплотиться и прийти на помощь тем, кто попал в беду. Это показали события, которые последовали после недавнего обрушения дома на улице Сибирской.
За суровым характером тагильчан всегда скрывались душевность и человеколюбие, которые наши граждане проявляли в самые тяжелые для страны времена, — добавил мэр.
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