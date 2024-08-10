Пенсионерка перебегала шестиполосную дорогу в Сысертском районе и попала под мотоцикл

75-летняя пенсионерка по какой-то причине решила перейти большую оживленную трассу вне пешеходного перехода и в результате оказалась под колесами мотоцикла Yamaha. Женщина погибла на месте, а 25-летний водитель байка получил тяжелые травмы и оказался в больнице.