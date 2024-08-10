Пенсионерка перебегала шестиполосную дорогу в Сысертском районе и попала под мотоцикл

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
ДТП со смертельным исходом случилось вечером в пятницу, 9 августа, на автодороге Екатеринбург — Челябинск, информирует пресс-служба свердловского ГИБДД.
75-летняя пенсионерка по какой-то причине решила перейти большую оживленную трассу вне пешеходного перехода и в результате оказалась под колесами мотоцикла Yamaha. Женщина погибла на месте, а 25-летний водитель байка получил тяжелые травмы и оказался в больнице.
Автоинспекторы ГАИ установили, что прав на управление двухколесным транспортным средством у него не было.
Накануне водитель иномарки в Первоуральске протаранил дверь супермаркета.