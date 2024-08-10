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75-летняя пенсионерка погибла под колесами мотоцикла в Сысертском районе

Пенсионерка перебегала шестиполосную дорогу в Сысертском районе и попала под мотоцикл

10 августа 2024, 06:04
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

75-летняя пенсионерка погибла под колесами мотоцикла в Сысертском районе

Пожилая женщина решила перебежать оживленную шестиполосную трассу в неположенном месте и была сбита мотоциклом. Авария произошла в Сысертском районе.

ДТП со смертельным исходом случилось вечером в пятницу, 9 августа, на автодороге Екатеринбург — Челябинск, информирует пресс-служба свердловского ГИБДД.

75-летняя пенсионерка по какой-то причине решила перейти большую оживленную трассу вне пешеходного перехода и в результате оказалась под колесами мотоцикла Yamaha. Женщина погибла на месте, а 25-летний водитель байка получил тяжелые травмы и оказался в больнице.

Видео: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Автоинспекторы ГАИ установили, что прав на управление двухколесным транспортным средством у него не было.

Накануне водитель иномарки в Первоуральске протаранил дверь супермаркета.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Видео#Смертельное дтп#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Сысертский район#Мотоциклист
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