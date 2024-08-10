Шахматы, хоккей, стритбол: в Тагиле с размахом отмечают День физкультурника

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Спортсмены разных возрастов собрались на площадке ФОК «Президентский», сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника и Днем рождения любимого Нижнего Тагила. Желаю всем счастья, благополучия и мирного неба над головой, — обратился мэр к землякам.
Занятия по душе нашли как любители, так и профессиональные спортсмены. Например, для семей с детьми был организован массовый спортивный праздник «Здоровая семья — здоровая страна».
Любители уличного баскетбола участвовали в городском чемпионате по стритболу — он проходил в рамках турнира «Оранжевый мяч». А на ледовой арене ФОК тем временем разгорелись ледовые баталии. Право первенства оспаривали друг у друга 8 команд из разных городов Свердловской области.
Внимание тагильских интеллектуалов было приковано к шахматному турниру. В День города в Нижний Тагил приехали сильнейшие спортсмены региона. Они организовали сеансы одновременной игры. Свой «ход конем» сделал и мэр города Владислав Пинаев.
Кроме того, на городском пруду 10 августа прошла парусная регата. А в 18 часов градоначальник лично откроет турнир по пляжному самбо, который состоится в парке Бондина.
День физкультурника отмечают в Тагиле 85-й год подряд. По статистике, 55% тагильчан придерживаются здорового образа жизни и регулярно посещают спортзалы.
Полную программу Дня города в Нижнем Тагиле можно найти здесь.