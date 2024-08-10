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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Нижнем Тагиле празднуют День физкультурника

Шахматы, хоккей, стритбол: в Тагиле с размахом отмечают День физкультурника

10 августа 2024, 13:07
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле празднуют День физкультурника

В Нижнем Тагиле День города совпадает с традиционным Днем физкультурника. В субботу, 10 августа, проходят зрелищные соревнования по стритболу, хоккею, парусной регате, а также шахматный турнир.

Спортсмены разных возрастов собрались на площадке ФОК «Президентский», сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника и Днем рождения любимого Нижнего Тагила. Желаю всем счастья, благополучия и мирного неба над головой, — обратился мэр к землякам.

Занятия по душе нашли как любители, так и профессиональные спортсмены. Например, для семей с детьми был организован массовый спортивный праздник «Здоровая семья — здоровая страна».

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Любители уличного баскетбола участвовали в городском чемпионате по стритболу — он проходил в рамках турнира «Оранжевый мяч». А на ледовой арене ФОК тем временем разгорелись ледовые баталии. Право первенства оспаривали друг у друга 8 команд из разных городов Свердловской области.

Внимание тагильских интеллектуалов было приковано к шахматному турниру. В День города в Нижний Тагил приехали сильнейшие спортсмены региона. Они организовали сеансы одновременной игры. Свой «ход конем» сделал и мэр города Владислав Пинаев.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Кроме того, на городском пруду 10 августа прошла парусная регата. А в 18 часов градоначальник лично откроет турнир по пляжному самбо, который состоится в парке Бондина.

День физкультурника отмечают в Тагиле 85-й год подряд. По статистике, 55% тагильчан придерживаются здорового образа жизни и регулярно посещают спортзалы.

Полную программу Дня города в Нижнем Тагиле можно найти здесь.

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