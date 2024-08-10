Шахматы, хоккей, стритбол: в Тагиле с размахом отмечают День физкультурника

Любители уличного баскетбола участвовали в городском чемпионате по стритболу — он проходил в рамках турнира «Оранжевый мяч». А на ледовой арене ФОК тем временем разгорелись ледовые баталии. Право первенства оспаривали друг у друга 8 команд из разных городов Свердловской области.