Свердловское предприятие уличили в загрязнении почвы при сборе и хранении мусора

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Мусорный полигон, который обслуживает ООО «Континент», расположен в поселке Крутой. Сотрудники Росприроднадзора в ход проверки произвели отбор образцов и выявили целый ряд нарушений, проинформировали в пресс-службе ведомства.
Результаты почвенных проб оказались неутешительными: обнаружено превышение ПДК различных вредных веществ в образцах.
Идет работа по оценке тяжести нанесенного природе вреда и соблюдения ООО «Континент» природоохранного законодательства, — сообщили в Росприроднадзоре.
Ранее Росприроднадзор инициировал проверку на свалке в Нижнем Тагиле.