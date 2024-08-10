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Свердловское предприятие «Континент» загрязняет почву при хранении мусора

Свердловское предприятие уличили в загрязнении почвы при сборе и хранении мусора

10 августа 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney

Свердловское предприятие «Континент» загрязняет почву при хранении мусора

ООО «Континент», оператор мусорного полигона под Верхней Пышмой, загрязняет почву. Это выявили исследования, проведенные экспертами.

Мусорный полигон, который обслуживает ООО «Континент», расположен в поселке Крутой. Сотрудники Росприроднадзора в ход проверки произвели отбор образцов и выявили целый ряд нарушений, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Результаты почвенных проб оказались неутешительными: обнаружено превышение ПДК различных вредных веществ в образцах.

Идет работа по оценке тяжести нанесенного природе вреда и соблюдения ООО «Континент» природоохранного законодательства, — сообщили в Росприроднадзоре.

Ранее Росприроднадзор инициировал проверку на свалке в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Бобровицкая#Экология#Мусор#Верхняя Пышма#Загрязнение#Природа#Почва#Полигон#Екатеринбург
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