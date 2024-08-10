В Екатеринбурге водитель потерял сознание за рулем и врезался в ограду

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:40
ДТП произошло вечером в пятницу, 9 августа, на улице Репина в Екатеринбурге, информирует пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
По предварительным данным, сердце у водителя остановилось прямо за рулем. Неуправляемая машина въехала в металлический забор.
Причину смерти установят судмедэксперты. Известно, что скончавшийся водитель был пристегнут. Водительские права он получил 25 лет назад.
Ранее в ДТП погибли две пожилые свердловчанки. Одна из них перебегала большую дорогу в Сысертском районе и попала под мотоцикл. Другую сбил водитель грузовика в Верхней Пышме.