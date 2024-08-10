tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В Екатеринбурге водитель врезался в ограждение из-за остановки сердца

В Екатеринбурге водитель потерял сознание за рулем и врезался в ограду

10 августа 2024, 10:38
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге водитель врезался в ограждение из-за остановки сердца

48-летнему екатеринбуржцу, который управлял автомобилем Kia Optima, стало плохо. Он потерял сознание и наехал на ограждение.

ДТП произошло вечером в пятницу, 9 августа, на улице Репина в Екатеринбурге, информирует пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, сердце у водителя остановилось прямо за рулем. Неуправляемая машина въехала в металлический забор.

Причину смерти установят судмедэксперты. Известно, что скончавшийся водитель был пристегнут. Водительские права он получил 25 лет назад.

Ранее в ДТП погибли две пожилые свердловчанки. Одна из них перебегала большую дорогу в Сысертском районе и попала под мотоцикл. Другую сбил водитель грузовика в Верхней Пышме.

На улице Алтайской в Тагиле Lada XRAY на скорости протаранила иномарку
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионер в Тавде почувствовал себя плохо и влетел в дорожный знакПочему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причиныВ Свердловской области специальным краном доставали автомобиль улетевший в овраг
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Смерть#Водитель#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Бастрыкин потребовал расследования: в Тагиле могли выдавать права мигрантам за взятки
Вчера, 15:09
Глава СК потребовал завести дело после избиения 11-летнего ребенка в Первоуральске
Вчера, 16:25
У трех тагильских семей из рухнувшего дома возникли сложности в оформлении выплат
Вчера, 16:04
Статистика пьяных ДТП: как на Урале борются с нетрезвыми водителями?
Вчера, 14:47
В Нижний Тагил на суд из Севастополя доставили участника банды из «лихих 90-х»
Вчера, 14:17
Концерт и награды: в честь Дня города в Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание
Вчера, 13:52