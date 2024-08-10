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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Свердловчанка нашла в лесу редкий фиолетовый гриб из Красной книги

В лесу под Нижними Сергами обнаружен «внеземной» фиолетовый гриб

10 августа 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчанка нашла в лесу редкий фиолетовый гриб из Красной книги

Свердловчанка случайно наткнулась в лесу Нижнесергинского района на странный фиолетовый гриб. Оказалось, что «инопланетянин» занесен в Красную книгу.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что гриб имеет земное происхождение и вполне земное название — паутинник фиолетовый. Находкой женщина поделилась с Ura.ru.

Фото: Dan Molter (shroomydan), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20464698

Это съедобный гриб, однако рвать его строго запрещено. Паутинник фиолетовый встречается редко и охраняется законодательством. Он занесен в Красную книгу Свердловской области и ряда других регионов.

Ранее люди наделяли этот странный фиолетовый гриб магическими свойствами из-за необычного цвета шляпки и применяли его для совершения колдовских ритуалов.

Ранее паутинник фиолетовый также обнаружили грибники в лесу под Новоуральском.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Красная книга#Грибы#Природа#Нижние Серги#Екатеринбург
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