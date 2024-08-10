В лесу под Нижними Сергами обнаружен «внеземной» фиолетовый гриб

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
При ближайшем рассмотрении оказалось, что гриб имеет земное происхождение и вполне земное название — паутинник фиолетовый. Находкой женщина поделилась с Ura.ru.
Это съедобный гриб, однако рвать его строго запрещено. Паутинник фиолетовый встречается редко и охраняется законодательством. Он занесен в Красную книгу Свердловской области и ряда других регионов.
Ранее люди наделяли этот странный фиолетовый гриб магическими свойствами из-за необычного цвета шляпки и применяли его для совершения колдовских ритуалов.
Ранее паутинник фиолетовый также обнаружили грибники в лесу под Новоуральском.